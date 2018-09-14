SpaceX宣布签下首位绕月飞行私人乘客：将乘坐新火箭

据美国科技媒体 The Verge 报道，太空探索公司 SpaceX 已与一名客户签约，这名客户将通过 SpaceX 的新型火箭 BFR ，乘坐飞船绕月飞行。这名客户将成为 SpaceX 签约的第一位绕月飞行太空乘客。





目前 SpaceX 还没有详细说明这次旅行的具体时间，但乘客的具体信息将于当地时间 9 月 17 日宣布。

BFR （ Big Falcon Rocket ，大型猎鹰火箭）是 SpaceX 目前正在开发的巨型火箭，可将人类送上月球和火星。根据公司 CEO 埃隆 · 马斯克（ Elon Musk ）去年的描述，大型猎鹰火箭的设计包括火箭和宇宙飞船两部分，火箭主体配备了 31 个猛禽发动机，能够将 150 吨负重发射到低地球轨道。

2017 年 2 月， SpaceX 宣布，计划用本公司的猎鹰重型火箭送两名乘客绕月飞行，飞行将在 2018 年底进行。 SpaceX 从未提及乘客的名字，最终马斯克在猎鹰重型火箭首次飞行期间承认，这次计划可能不会成行。马斯克在今年二月发射前对 The Verge 说： “ 我们正在讨论是在猎鹰重型火箭上还是在 BFR 上进行这种飞行。 ”“ 这将取决于后者的研发状况，以及在深空人类飞行方面，我们是将重点放在 BFR 身上，还是猎鹰重型火箭上。 ”

目前尚不清楚

SpaceX

宣布的这位新乘客是猎鹰重型飞行计划中两位原定乘客之一，还是新客户。

Twitter

sgnypost





