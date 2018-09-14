SpaceX宣布签下首位绕月飞行私人乘客：将乘坐新火箭

据美国科技媒体The Verge报道，太空探索公司SpaceX已与一名客户签约，这名客户将通过SpaceX的新型火箭BFR，乘坐飞船绕月飞行。这名客户将成为SpaceX签约的第一位绕月飞行太空乘客。
目前SpaceX还没有详细说明这次旅行的具体时间，但乘客的具体信息将于当地时间9月17日宣布。
BFR（Big Falcon Rocket，大型猎鹰火箭）是SpaceX目前正在开发的巨型火箭，可将人类送上月球和火星。根据公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）去年的描述，大型猎鹰火箭的设计包括火箭和宇宙飞船两部分，火箭主体配备了31个猛禽发动机，能够将150吨负重发射到低地球轨道。
2017年2月，SpaceX宣布，计划用本公司的猎鹰重型火箭送两名乘客绕月飞行，飞行将在2018年底进行。SpaceX从未提及乘客的名字，最终马斯克在猎鹰重型火箭首次飞行期间承认，这次计划可能不会成行。马斯克在今年二月发射前对The Verge说：“我们正在讨论是在猎鹰重型火箭上还是在BFR上进行这种飞行。”“这将取决于后者的研发状况，以及在深空人类飞行方面，我们是将重点放在BFR身上，还是猎鹰重型火箭上。”
目前尚不清楚SpaceX宣布的这位新乘客是猎鹰重型飞行计划中两位原定乘客之一，还是新客户。
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