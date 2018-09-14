俄罗斯加强与中日韩经济合作 外媒：美欧将俄推入亚洲怀抱

外媒称，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和中国、日本、韩国及蒙古9月12日在符拉迪沃斯托克东方经济论坛上把自己展示为自由世界贸易的捍卫者。普京在讲话中说，保护主义和贸易壁垒是亚太经济体面临的特殊挑战。
据瑞士《新苏黎世报》网站9月12日报道，中国将给通过西部走廊输送俄罗斯天然气的谈判注入新动力并力求迅速完成谈判。如果达成协议，那将大大增加俄罗斯对中国的天然气出口。俄罗斯在这种情况下将“不仅仅”从额外的供应能力中受益。国有的俄罗斯天然气工业股份公司未来不仅可以把西西伯利亚的天然气供应给欧洲，而且也可以供应给中国。那将大大加强它在欧洲这个主要销售市场上针对欧盟国家的谈判地位。
报道称，俄罗斯和日本的联系也将得到加强。“我刚刚有一个想法”，普京向日本首相安倍晋三提议建议，签署和平协议，以便在今年年底前结束一项长期争吵。安倍没有回应，并叉开了这个话题。这两个国家从70多年前起就开始争吵太平洋南千岛群岛（日本称北方四岛）的法律地位，因此还没有正式结束它们在二战中的敌对状态。卡内基莫斯科中心的亚洲问题专家亚历山大·加布耶夫认为，普京现在的提议反映了莫斯科对俄日关系的停滞状态感到沮丧。加布耶夫解释说，普京的失望很容易理解，因为尽管安倍作出了努力，但流入俄罗斯的日本资金仍然很少。
报道称，俄罗斯越来越多地转向东半球并不令人惊讶。美国人和欧洲人的经济制裁正推动莫斯科投入亚洲人的怀抱。尤其北京对于和克里姆林宫的合作显得比以前更开放。除了投资承诺外，中国参与苏联解体以来俄罗斯最大规模的军事演习也体现了莫斯科与北京之间新的团结。新伙伴关系的首批成果已被宣布。9月11日，中国互联网公司阿里巴巴与三家俄罗斯伙伴宣布了合作事宜。此外，乐天、大宇、马自达和三井公司等日韩企业也想在俄罗斯扩大生意，并往符拉迪沃斯托克派遣了与会代表。
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