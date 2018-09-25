古巴新任领导人赴美 将声讨美对古巴多年贸易禁运





当地时间周日（ 24 日），古巴新任领导人米格尔 • 迪亚兹 - 卡纳尔（ Miguel Diaz-Canel ）将抵达纽约，开启自上任以来的第一次美国之行。有外媒称，他将在联合国大会上谴责美国对古巴实施多年的贸易禁运。

据英国路透社报道，卡纳尔将出席 24 日举行的曼德拉和平峰会和 26 日的联合国大会，并在会上发表讲话。联合国大会上，古巴将提出一项决议，要求终止美国对古巴实行多年的贸易禁运。





据古巴外交部的消息，卡纳尔在到达美国之后表示： “ 我们将在联大上表达古巴的声音，最重要的是，我们要谴责美国对古巴实施的封锁禁运，这项人类历史上持续时间最长的禁运已经失败了，并且会继续失败下去。 ”

报道称，卡纳尔在美国还将会见其他国家的领导人、纽约市长比尔 · 布拉西奥（ Bill de Blasio ），以及支持古巴的古巴裔美国人社区中的成员。

美国前总统奥巴马执政时期，美国和古巴于 2014 年恢复外交关系。但特朗普上台后，又加紧实施对古巴的贸易禁运，这让两国关系再一次紧张起来。美国方面称古巴曾对美国的外交官进行过一系列袭击。古巴政府也多次表态称根本没有过这回事，一切都是特朗普政府的阴谋。如果确实有这样的事发生，就是美国要升级双方间的敌对立场。

联合国曾通过决议敦促美国尽快解除对古巴的封锁禁运，但只有美国国会有效力解除 50 多年前对古巴实施的全面禁运。

卡纳尔于 2018 年 4 月继任古巴新一任国家主席。





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