日探测器着陆小行星龙宫 还拍了照:巨大岩块散落

据日本媒体23日报道，由隼鸟2号探测器投放的两辆漫游车已成功着陆小行星“龙宫”，并在“龙宫”表面展开探查。

报道援引日本宇宙航空研究开发机构的消息说，两辆漫游车Rover-1A和Rover-1B是21日投放的，22日晚获得证实已成功着陆小行星“龙宫”，目前状况良好，正在发送照片和其他数据。对照片等的分析显示，两辆漫游车正在“龙宫”表面移动。

这两辆漫游车均呈圆柱形，每一辆重1.1千克，直径18厘米，高7厘米。它们不是采用常规轮式或履带式行驶，而是在“龙宫”表面跳跃前行。车内载有各类科学设备，可以拍摄小行星表面照片并收集温度等信息。

隼鸟2号在释放漫游车后已顺利返回位于“龙宫”上空20千米处的观测点。该探测器预计将于10月下旬首次尝试在“龙宫”上着陆并采集岩石样本，之后还将反复开展飞离观测及着陆采样。

小行星“龙宫”在地球和火星之间的轨道上运行，被认为含有水和有机物，与约46亿年前地球诞生时的状态相近。科学家希望通过分析采集到的小行星样本，解答太阳系形成和生命起源的若干谜题。隼鸟2号探测器于6月27日飞抵“龙宫”，计划2020年返回地球。（新华社）





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