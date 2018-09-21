在华美企：特朗普关税“造成痛苦”， 却无法说服它们迁回美国

代表美国在华企业利益的贸易组织说，美国总统唐纳德 · 特朗普对价值 2000 亿美元的中国产品征收关税的最新决定将给美国在华企业 “ 造成痛苦 ” ，而且无法说服它们迁回美国。





该组织还说，约有一半美国在华企业担心贸易战升级会对它们的经营造成 “ 严重的消极影响 ” 。





中国美国商会主席威廉 · 扎里特在一份声明中说，中国将能够 “ 坚持自己的立场 ” ，阻止贸易战的短期解决方案，而且 “ 没有人会在这个事与愿违的循环中获胜 ” 。





扎里特说，中国政府有大量可以用于干扰美国在华企业经营的措施，特朗普争取美国企业回国的希望将适得其反。





他在声明中说： “ 这不会促使更多业务回归美国本土：我们只有 6% 的成员企业说，当前美中贸易争端会让它们考虑将经营活动迁回国内。 ”





中国政府一直在努力争取包括美国企业在内的跨国企业认同其贸易路线，而不是支持特朗普的关税措施。





根据中国商务部网站上的一份声明，中国商务部部长钟山 17 日与 6 家跨国公司的代表举行了会谈，向他们承诺中国市场将对他们更加开放，而且北京将加强知识产权保护。





然而，中国美国商会称，超过一半的美国企业说，它们 “ 近几个月（在中国）遇到了更多的非关税壁垒 ” ，包括检查强度增加和通关速度降低。





中国美国商会说，

“

最好的办法是立即恢复

”

北京和华盛顿之间以结果为导向的谈判

”

。

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