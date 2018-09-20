科学家发现宇宙中最强物质“核意面”，基本无法破坏它！

英媒称，科学家们模拟了宇宙中已知最强物质。





据英国《每日邮报》网站 9 月 18 日报道，所谓的 “ 核面食 ” 是位于中子星外壳中心的物质，采取极其致密的结构形式，形状类似于不同种类的面食，比如意大利千层面和意大利面条。





利用一台超级计算机进行需要 200 万小时处理器时间的模拟，研究人员首次解开了中子星外壳破裂的方式。





美国印第安纳大学和加州理工学院的研究人员说，新的模拟结果可以帮助我们更好地理解重大天体物理现象，比如引力波。





麦吉尔大学博士后研究员马修 · 卡普兰说： “ 中子星外壳的强度，尤其是外壳底部，与大量天体物理学问题有关，但人们并不十分了解。 ”





报道称，中子星是超新星的产物，密度极大。





据研究人员说，它们的密度是 “ 地球上任何东西的 100 万亿倍 ” 。





在中子星的外壳下，质子和中子被打包成各种结构，包括长圆柱体和平面。





这些特性使 “ 核面食 ” 非常坚硬，而且极难破裂。根据模拟结果，破坏这些结构的难度大约是破坏钢结构的 100 亿倍。





卡普兰说： “ 我们的研究结果对于研究中子星的天文学家来说很有价值。 ”





他说： “ 中子星的外层是我们实际观测的部分，因此我们需要知道这一点，以便对这些中子星的天文观测结果作出解释。 ”





这项模拟使研究人员能够拉伸和变形中子星外壳中的物质，以揭示这一物质在不同条件下的表现。





研究小组说，这一发现可能有助于回答今后的许多问题。





卡普兰说： “ 在极端条件下出现许多有趣的物理现象，因此了解中子星的物理性质是科学家检验其理论和模型的一个途径。 ”





他说： “ 因此，需要重新审视许多问题。你能在中子星上建造多大的山才会让它的外壳崩塌？会是什么样子？而最重要的是，天文学家如何能够观察到？ ”





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