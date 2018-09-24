特朗普律师：美国最终会推翻伊朗政府 这是肯定的

“美国的制裁令伊朗经济遭受痛苦，可能会导致‘革命成功’。”
路透社9月22日报道称，纽约前市长、美国总统特朗普的律师朱利安尼（Rudolph Giuliani）当天表示，华盛顿对德黑兰实施的制裁正在发生作用，最终将导致一场革命，最终推翻伊朗政权。
朱利安尼当天在纽约曼哈顿举行的“2018伊朗起义峰会”（2018 Iran Uprising Summit）发言时作上述表示。峰会由伊美反德黑兰政府社区组织举办。
路透社指出，朱利安尼的这番话是他的个人发言。作为特朗普最亲密的盟友之一，朱利安尼的这番话与美国政府的官方立场相左。
此前，美国国家安全顾问约翰·博尔顿曾于8月（JohnBolton）表示，尽管对伊朗实施严厉制裁，但美国不寻求伊朗政府更迭，“希望伊朗政府的行为发生巨大变化。”
“我不知道我们什么时候会推翻他们，可能是几天，几个月或几年，但肯定会的，”朱利安尼说，“伊朗人民显然已经受够了……制裁措施正在发挥作用，货币将一文不值……这些是导致革命成功的条件。”
今年5月，特朗普宣布美国退出国际调停六方（俄罗斯、美国、英国、中国、法国、德国）2015年与伊朗达成的伊核协议，将重新开始对伊朗实行严厉的经济制裁，以期遏制伊朗核计划，并停止在中东的武装。
8月7日，美国重新对伊朗实施制裁。第一波制裁旨在向伊朗的经济施压，限制其金融活动。第二波制裁将于11月5日实施，针对伊朗石油出口及中央银行等领域。
对此，伊朗方面表示，其一直遵守2015年伊核协议。国际原子能机构上个月也表示，伊朗仍然在遵守伊核协议。
22号，在伊朗南部城市阿瓦士举行的纪念两伊战争阅兵仪式上，发生恐怖袭击事件，造成至少25人死亡，60余人受伤。对此，伊朗最高领袖哈梅内伊认为，这是美国在中东地区控制的“傀儡国”对伊朗实施阴谋的延续，其目的在于破坏伊朗的安稳局面。
同一天，伊朗总统鲁哈尼表示，美国总统特朗普注定会在与伊朗的对抗中失败。伊朗不会向美国屈服，也不会放弃本国的“防御性”武器。
鲁哈尼在国家电视台的演讲中指出，特朗普将在与伊朗的对抗中失败，遭受和伊拉克前总统萨达姆·侯赛因在“两伊战争”中同样的命运。“尽管美国向其施加压力，但德黑兰不会放弃导弹。”
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