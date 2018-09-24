特朗普律师：美国最终会推翻伊朗政府 这是肯定的

“ 美国的制裁令伊朗经济遭受痛苦，可能会导致 ‘ 革命成功 ’ 。 ”

路透社 9 月 22 日报道称，纽约前市长、美国总统特朗普的律师朱利安尼（ Rudolph Giuliani ）当天表示，华盛顿对德黑兰实施的制裁正在发生作用，最终将导致一场革命，最终推翻伊朗政权。

朱利安尼当天在纽约曼哈顿举行的 “2018 伊朗起义峰会 ” （ 2018 Iran Uprising Summit ）发言时作上述表示。峰会由伊美反德黑兰政府社区组织举办。





路透社指出，朱利安尼的这番话是他的个人发言。作为特朗普最亲密的盟友之一，朱利安尼的这番话与美国政府的官方立场相左。

此前，美国国家安全顾问约翰 · 博尔顿曾于 8 月（ JohnBolton ）表示，尽管对伊朗实施严厉制裁，但美国不寻求伊朗政府更迭， “ 希望伊朗政府的行为发生巨大变化。 ”

“ 我不知道我们什么时候会推翻他们，可能是几天，几个月或几年，但肯定会的， ” 朱利安尼说， “ 伊朗人民显然已经受够了 …… 制裁措施正在发挥作用，货币将一文不值 …… 这些是导致革命成功的条件。 ”

今年 5 月，特朗普宣布美国退出国际调停六方（俄罗斯、美国、英国、中国、法国、德国） 2015 年与伊朗达成的伊核协议，将重新开始对伊朗实行严厉的经济制裁，以期遏制伊朗核计划，并停止在中东的武装。





8 月 7 日，美国重新对伊朗实施制裁。第一波制裁旨在向伊朗的经济施压，限制其金融活动。第二波制裁将于 11 月 5 日实施，针对伊朗石油出口及中央银行等领域。

对此，伊朗方面表示，其一直遵守 2015 年伊核协议。国际原子能机构上个月也表示，伊朗仍然在遵守伊核协议。

22 号，在伊朗南部城市阿瓦士举行的纪念两伊战争阅兵仪式上，发生恐怖袭击事件，造成至少 25 人死亡， 60 余人受伤。对此，伊朗最高领袖哈梅内伊认为，这是美国在中东地区控制的 “ 傀儡国 ” 对伊朗实施阴谋的延续，其目的在于破坏伊朗的安稳局面。

同一天，伊朗总统鲁哈尼表示，美国总统特朗普注定会在与伊朗的对抗中失败。伊朗不会向美国屈服，也不会放弃本国的 “ 防御性 ” 武器。

鲁哈尼在国家电视台的演讲中指出，特朗普将在与伊朗的对抗中失败，遭受和伊拉克前总统萨达姆·侯赛因在

“

两伊战争

”

中同样的命运。

“

尽管美国向其施加压力，但德黑兰不会放弃导弹。

”

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