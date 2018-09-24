又现海盗窝？瑞士商船在几内亚湾遇海盗12人被扣

当地时间 22 日早上，一艘悬挂瑞士国旗的商船在几内亚湾尼日利亚沿海遭遇海盗袭击， 12 名船员被劫持成为人质。这是今年尼日利亚东南石油产区尼日尔三角洲发生的第二起海盗劫船事件。





据福克斯新闻网消息，总部位于瑞士日内瓦的船商 Massoel Shipping 发表声明表示，旗下运输小麦的商船 Le Glarus 于 22 日一大早在尼日利亚最大海港拉各斯附近遭海盗袭击。事发时，船上共有 19 名船员。海盗在离开商船前，毁坏了大部分通讯设施，并绑架了 19 名船员中的 12 人。

船商 Massoel Shipping 的发言人表示，通常海盗在劫持人质后的最初 48 小时里，不会有任何消息。目前，人质的具体国籍和身份都还不清楚，仅了解到被绑架的人员中没有瑞士公民。船商发言人还透露，船方已向专业人士求助，以确保迅速和安全地解救人质。

尼日利亚海军和海警表示，他们并不知道这起绑架事件，很快会展开调查。

报道指出，此前，非洲东部索马里沿海的亚丁湾频发海盗问题，现已有所缓解。如今，几内亚湾，特别是石油产区尼日尔三角洲附近海域成为了非洲海盗活动的新场所。

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