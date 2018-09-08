委内瑞拉难民处境悲惨：落入黑帮手中 成人口贩卖受害者

西媒称，近几年来大规模外流的委内瑞拉人 —— 两年内 160 万人 —— 陷入了最悲惨的人道主义困境中。





据西班牙《阿贝赛报》网站 9 月 2 日报道， “ 救出来了！ ” 。这是秘鲁一家媒体本周一则报道的标题。当地警方在一场突袭行动中解救了 18 名被涉嫌贩卖妇女组织拘禁的委内瑞拉妇女。这些妇女是在秘鲁与厄瓜多尔边境地区的索里托斯通贝斯被发现的，过去几周以来，成千上万的委内瑞拉难民为逃离本国的政治和人道主义危机而涌入那里。根据秘鲁媒体的报道，被解救的妇女落入了黑帮手中，成为了以劳动剥削和性剥削为目的的人口贩卖活动的受害者。





报道称，不幸的是，这并不是一起孤立事件，秘鲁也不是出现这类事件的唯一一个国家。近几年来大规模外流的委内瑞拉人 —— 两年内 160 万人 —— 陷入了最悲惨的人道主义困境中。





多个国际组织近几周来也对此进行了报道，例如哥伦比亚和平思想基金会就在近日发布的最近一份报告中提到了边境地区人口的身处的脆弱境地，那里存在着很多非法经济活动，除了贩毒外，还有非法采矿、汽油贩卖、走私、贩卖人口、性剥削和移民贩卖等。





报告还指出，尽管哥伦比亚最大的游击队组织哥伦比亚革命武装力量已经与政府签署和平协议，政府与哥伦比亚民族解放军的和平谈判也正在进行中，但该国仍存在很多武装组织，因此委内瑞拉难民还面临着被这些组织招募和作为劳动力被纳入各种非法经济活动的风险。报告还警告说，委内瑞拉女性难民有可能面临更大风险，成为性剥削和杀害女性犯罪行为的受害者。





基金会主席胡安 · 卡洛斯 · 加尔松对西班牙《阿贝赛报》的记者表示，哥伦比亚政府对边境地区的管控十分薄弱， “ 对委内瑞拉移民而言，情况非常复杂，因为他们面对的是利用其脆弱性的非法组织。我们听到的有关性剥削和贩卖妇女的证词不绝于耳 ” 。





报道称，波哥大妇女问题秘书处女性和性别平等观察部门的一份报告显示，目前波哥大从事卖淫活动的妇女中共有 35.7% 是外国人，其中有 99.8% 来自委内瑞拉。在相关调查中，这些委内瑞拉女性告诉调查人员，她们没有别的出路，只能出卖肉体维持生计，其中有 33.1% 的人有大学学历。此外，她们中多数人的家庭收入完全来自她们从事的卖淫活动。





报道还称，除了性剥削外，还有劳动剥削。各根据该机构的报告，成千上万的委内瑞拉未成年人被迫在哥伦比亚城市的大街小巷乞讨，或从事家务劳动。哥伦比亚儿童保护机构在今年

3

至

6

月期间确认了

350

名在该国遭到剥削的委内瑞拉童工。

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