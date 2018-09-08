    • 2018年9月8日

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    班农：若不以某种方式分散财富 美国将爆发革命

    星期六, 九月 08, 2018

    工人政党、对抗中国、美国将迎来一场像镰刀割草一般的革命……美国前国师班农出镜的新电影内容真的很丰富。
    　　
    尽管已经丢了特朗普首席顾问的顶戴花翎，但斯蒂芬·班农（Steve Bannon）毕竟曾被称为影子总统，卸任后也常隔空指导特朗普，预言频出。
    　　
    美国《华盛顿邮报》当地时间95日消息，著名纪录片导演莫里斯拍摄的《美国达摩（American Dharma）》当天在威尼斯电影节上首映。片子的主人公正是前白宫首席战略师、前特朗普首席顾问班农。影片大部分内容摘自对班农进行的约16小时的采访。
    　　
    另据英国《每日邮报》报道，班农在这部发人深省的新电影中预测，美国将迎来一场像镰刀割草一般的革命。
    报道称，将特朗普送上总统宝座的班农在纪录片中警告，如果不允许以某种方式分散财富的话，美国将爆发一场革命。
    　　
    班农在片中进一步指出，我们将迎来另一场金融危机——聪明人都料到了。

    班农不仅预测了一场美国即将爆发的革命，作为曾在大选中为特朗普立下汗马功劳的功臣，班农宣称，当他接管竞选团队时，迷信的特朗普正在走向一场惨败。
    　　
    据观察者网此前报道，大选期间，班农曾依靠极右翼网站布莱特巴特（Breitbart News为胜选赢得大量支持。但在去年8月被从白宫踢出局后，今年1月，班农又丢掉大本营”——“布赖特巴特新闻网执行主席的职务。
    　　
    不过，这不妨碍班农回忆自己的战绩
    　　
    班农在片中承认，他将竞选活动简化为了一些列民粹主义口号：筑（美墨边境）墙（Build the wall、摧毁伊斯兰国、对抗中国，从伊拉克和阿富汗撤军等。
    　　
    他还透露，特朗普可能太天真了，他竟然认为《纽约时报》会庆祝他赢得大选
    　　
    而特朗普不听他的意见，最终解雇了时任美国联邦调查局（FBI）局长科米。解雇科米是个错误，FBI以后会让你流血。
    　　
    作为一名成功人士，班农一边承认自己是科学-工程-管理-金融精英，一边指责这些人榨干了普通美国人的希望和工作。

    但他称自己正在履行一项使命——将共和党变成一个工人的政党。和18世纪的俄国农奴相比，你可能吃得更好，也穿得更好了，但你们是一样的。他们给你绑上了信用卡债务……他们用算法控制了你的生活。
    　　
    此外，班农表示，并未对解雇他的特朗普心怀恨意，没有把它当回事儿，这就是事物的规律”——“dharma”信仰中的一部分，而印度教中的“dharma”意味着控制世界的责任和命运。
    　　
    公开资料显示，法（dharma），直译为世间万法，音译为达摩，在印度教的语境中，它意味着一个人的正当义务与责任。

    但据观察者网此前报道，在近期火爆全球、震撼美国政坛的《火与怒》这本书中，班农爆料了白宫的诸多内幕，将特朗普家族成员数落了个遍，更称特朗普长子在2016年大选期间通俄叛国，惹得特朗普大怒，后者反击称，丢掉工作的那一刻，班农就疯了。
    　　
    而对于导演莫里斯来说，影片此时上映的压力不小。美联社4日消息，《纽约客》刚刚没抵住公共知识界人士的压力，取消了邀请班农参加《纽约客》年度庆典并进行采访的计划。
    　　
    反对者认为，公众已经从班农那儿听了足够多的特有的民粹主义言论，以及明目张胆的白人至上主义，而班农的出席会进一步推动白人民族主义、种族主义、反犹太主义和反自由主义的思想
    　　
    据报道，有媒体指责莫里斯掉进了班农的陷阱，给了他一个平台。而莫里斯向法新社透露，班农已经看过影片，并表示喜爱。
    　　
    班农预测的世界里一片混乱，也不知道他有没有料到，特朗普身边已经出现了内鬼

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