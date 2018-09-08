班农：若不以某种方式分散财富 美国将爆发革命

工人政党、对抗中国、美国将迎来一场“像镰刀割草一般”的革命……美国前“国师”班农出镜的新电影内容真的很丰富。
尽管已经丢了特朗普首席顾问的“顶戴花翎”，但斯蒂芬·班农（Steve Bannon）毕竟曾被称为“影子总统”，卸任后也常隔空“指导”特朗普，预言频出。
美国《华盛顿邮报》当地时间9月5日消息，著名纪录片导演莫里斯拍摄的《美国达摩（American Dharma）》当天在威尼斯电影节上首映。片子的主人公正是前白宫首席战略师、前特朗普首席顾问班农。影片大部分内容摘自对班农进行的约16小时的采访。
另据英国《每日邮报》报道，班农在这部“发人深省”的新电影中预测，美国将迎来一场“像镰刀割草一般”的革命。
报道称，“将特朗普送上总统宝座”的班农在纪录片中警告，“如果不允许以某种方式分散财富的话，美国将爆发一场革命。”
班农在片中进一步指出，“我们将迎来另一场金融危机——聪明人都料到了。”
班农不仅预测了一场美国“即将爆发”的革命，作为曾在大选中为特朗普立下汗马功劳的功臣，班农宣称，当他接管竞选团队时，“迷信的”特朗普正在走向一场惨败。
据观察者网此前报道，大选期间，班农曾依靠极右翼网站“布莱特巴特（Breitbart News）”为胜选赢得大量支持。但在去年8月被从白宫踢出局后，今年1月，班农又丢掉“大本营”——“布赖特巴特新闻网”执行主席的职务。
不过，这不妨碍班农回忆自己的“战绩”。
班农在片中承认，他将竞选活动简化为了一些列民粹主义口号：“筑（美墨边境）墙（Build the wall）”、摧毁“伊斯兰国”、对抗中国，“从伊拉克和阿富汗撤军”等。
他还透露，特朗普可能太天真了，“他竟然认为《纽约时报》会庆祝他赢得大选”。
而特朗普不听他的意见，最终解雇了时任美国联邦调查局（FBI）局长科米。“解雇科米是个错误，FBI以后会让你流血。”
作为一名成功人士，班农一边承认自己是“科学-工程-管理-金融精英”，一边指责这些人榨干了“普通美国人”的希望和工作。
但他称自己正在“履行一项使命——将共和党变成一个工人的政党。和18世纪的俄国农奴相比，你可能吃得更好，也穿得更好了，但你们是一样的。他们给你绑上了信用卡债务……他们用算法控制了你的生活。”
此外，班农表示，并未对解雇他的特朗普心怀恨意，“没有把它当回事儿，这就是事物的规律”——他“dharma”信仰中的一部分，而印度教中的“dharma”意味着控制世界的责任和命运。
公开资料显示，法（dharma），直译为世间万法，音译为达摩，在印度教的语境中，它意味着一个人的正当义务与责任。
但据观察者网此前报道，在近期火爆全球、震撼美国政坛的《火与怒》这本书中，班农爆料了白宫的诸多内幕，将特朗普家族成员数落了个遍，更称特朗普长子在2016年大选期间“通俄叛国”，惹得特朗普大怒，后者反击称，“丢掉工作的那一刻，班农就疯了。”
而对于导演莫里斯来说，影片此时上映的压力不小。美联社4日消息，《纽约客》刚刚没抵住公共知识界人士的压力，取消了邀请班农参加《纽约客》年度庆典并进行采访的计划。
反对者认为，公众已经从班农那儿听了足够多的“特有的民粹主义言论，以及明目张胆的白人至上主义”，而班农的出席会“进一步推动白人民族主义、种族主义、反犹太主义和反自由主义的思想”。
据报道，有媒体指责莫里斯“掉进了班农的陷阱，给了他一个平台”。而莫里斯向法新社透露，班农已经看过影片，并表示喜爱。
班农预测的世界里一片混乱，也不知道他有没有料到，特朗普身边已经出现了“内鬼”？
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