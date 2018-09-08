班农：若不以某种方式分散财富 美国将爆发革命

工人政党、对抗中国、美国将迎来一场 “ 像镰刀割草一般 ” 的革命 …… 美国前 “ 国师 ” 班农出镜的新电影内容真的很丰富。

尽管已经丢了特朗普首席顾问的 “ 顶戴花翎 ” ，但斯蒂芬 · 班农（ Steve Bannon ）毕竟曾被称为 “ 影子总统 ” ，卸任后也常隔空 “ 指导 ” 特朗普，预言频出。

美国《华盛顿邮报》当地时间 9 月 5 日消息，著名纪录片导演莫里斯拍摄的《美国达摩（ American Dharma ）》当天在威尼斯电影节上首映。片子的主人公正是前白宫首席战略师、前特朗普首席顾问班农。影片大部分内容摘自对班农进行的约 16 小时的采访。

另据英国《每日邮报》报道，班农在这部 “ 发人深省 ” 的新电影中预测，美国将迎来一场 “ 像镰刀割草一般 ” 的革命。

报道称， “ 将特朗普送上总统宝座 ” 的班农在纪录片中警告， “ 如果不允许以某种方式分散财富的话，美国将爆发一场革命。 ”

班农在片中进一步指出， “ 我们将迎来另一场金融危机 —— 聪明人都料到了。 ”





班农不仅预测了一场美国 “ 即将爆发 ” 的革命，作为曾在大选中为特朗普立下汗马功劳的功臣，班农宣称，当他接管竞选团队时， “ 迷信的 ” 特朗普正在走向一场惨败。

据观察者网此前报道，大选期间，班农曾依靠极右翼网站 “ 布莱特巴特（ Breitbart News ） ” 为胜选赢得大量支持。但在去年 8 月被从白宫踢出局后，今年 1 月，班农又丢掉 “ 大本营 ”——“ 布赖特巴特新闻网 ” 执行主席的职务。

不过，这不妨碍班农回忆自己的 “ 战绩 ” 。

班农在片中承认，他将竞选活动简化为了一些列民粹主义口号： “ 筑（美墨边境）墙（ Build the wall ） ” 、摧毁 “ 伊斯兰国 ” 、对抗中国， “ 从伊拉克和阿富汗撤军 ” 等。

他还透露，特朗普可能太天真了， “ 他竟然认为《纽约时报》会庆祝他赢得大选 ” 。

而特朗普不听他的意见，最终解雇了时任美国联邦调查局（ FBI ）局长科米。 “ 解雇科米是个错误， FBI 以后会让你流血。 ”

作为一名成功人士，班农一边承认自己是 “ 科学 - 工程 - 管理 - 金融精英 ” ，一边指责这些人榨干了 “ 普通美国人 ” 的希望和工作。





但他称自己正在 “ 履行一项使命 —— 将共和党变成一个工人的政党。和 18 世纪的俄国农奴相比，你可能吃得更好，也穿得更好了，但你们是一样的。他们给你绑上了信用卡债务 …… 他们用算法控制了你的生活。 ”

此外，班农表示，并未对解雇他的特朗普心怀恨意， “ 没有把它当回事儿，这就是事物的规律 ”—— 他 “dharma” 信仰中的一部分，而印度教中的 “dharma” 意味着控制世界的责任和命运。

公开资料显示，法（ dharma ），直译为世间万法，音译为达摩，在印度教的语境中，它意味着一个人的正当义务与责任。





但据观察者网此前报道，在近期火爆全球、震撼美国政坛的《火与怒》这本书中，班农爆料了白宫的诸多内幕，将特朗普家族成员数落了个遍，更称特朗普长子在 2016 年大选期间 “ 通俄叛国 ” ，惹得特朗普大怒，后者反击称， “ 丢掉工作的那一刻，班农就疯了。 ”

而对于导演莫里斯来说，影片此时上映的压力不小。美联社 4 日消息，《纽约客》刚刚没抵住公共知识界人士的压力，取消了邀请班农参加《纽约客》年度庆典并进行采访的计划。

反对者认为，公众已经从班农那儿听了足够多的 “ 特有的民粹主义言论，以及明目张胆的白人至上主义 ” ，而班农的出席会 “ 进一步推动白人民族主义、种族主义、反犹太主义和反自由主义的思想 ” 。

据报道，有媒体指责莫里斯 “ 掉进了班农的陷阱，给了他一个平台 ” 。而莫里斯向法新社透露，班农已经看过影片，并表示喜爱。

班农预测的世界里一片混乱，也不知道他有没有料到，特朗普身边已经出现了

“

内鬼

”

？

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