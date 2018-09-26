文在寅向安倍转达金正恩口信：愿与日本对话

外媒称，为出席联合国大会而正在美国纽约访问的韩国总统文在寅 25 日上午与日本首相安倍晋三举行会谈。文在寅向安倍介绍第三次 “ 文金会 ” 成果，并表示在构建半岛和平机制的过程中，朝日关系恢复正常必不可少，他将积极支持与配合促成朝日首脑会谈。





据韩联社 9 月 25 日报道，韩日领导人会谈时长 55 分钟。在开场白发言中，文在寅说，他向朝鲜最高领导人金正恩也转达了安倍的口信，并听取了回复。青瓦台发言人金宜谦表示，在闭门会谈中，文在寅向安倍介绍了平壤韩朝首脑会谈的结果，并强调在实现半岛无核化、和平繁荣的过程中，推进朝日对话和关系改善尤为重要。





另据日本共同社 9 月 25 日报道，日本首相安倍晋三 25 日上午在美国纽约与韩国总统文在寅举行了会谈。据韩国总统府透露，文在寅告诉安倍，朝鲜最高领导人金正恩在此前的韩朝首脑会谈中表示 “ 愿意在恰当的时候与日本对话，探索改善关系 ” 。文在寅还告知，已向金正恩转达了安倍关于朝鲜绑架日本人问题的口信。日韩首脑确认了为朝鲜无核化而紧密合作。





报道称，安倍在会谈中向文在寅致谢。据日本政府高官透露，安倍在韩朝首脑会谈前曾拜托文在寅将解决绑架问题的重要性及自己对日朝关系的想法转告金正恩。





文在寅在会谈中指出：

“

为构筑朝鲜半岛的和平，有必要举行日朝首脑会谈。

”

他表态将为实现会谈提供协助。安倍就解决绑架问题强调

“

希望能继续获得协助。我愿意与金正恩直接会面

”

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