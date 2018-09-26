非政府组织警告少女是人道危机的严重受害者

法媒称，非政府组织国际计划警告，少女是人道危机的严重受害者：被迫结婚，被奸污并无法上学。她们容易受到伤害，“冲突时期的死亡风险是男孩的14倍”。
据法新社9月23日报道，国际计划准备在纽约联合国大会上提交三份调查报告的结论。这个致力于保护儿童的组织强调，这些报告围绕孟加拉国、乍得湖盆地和南苏丹“这3个非常不稳定的地区”展开。
报告提到“强迫结婚、劫持、性暴力和性骚扰、奴役”以及“大规模辍学”。
报道称，该组织采访了南苏丹和乌干达难民营249名10岁到19岁的少女，她们描述自己“持续受到暴力，而且这已经成为家里和社区的常态”。
该组织肯定：“这并不令人惊讶，因为南苏丹冲突的残酷性日益加剧，女性和儿童遭受暴力对待十分严重。”在调查前的一年内，“四分之一的少女至少一次想过自杀”。77%的少女吃不饱。
报道称，乍得湖盆地是“世界人道形势告急最严重的地区之一。三分之一的少女觉得在自己家里都不安全，五分之一在调查的前一个月内挨过打……”
该组织采访了尼日利亚、尼日尔和喀麦隆的449名少女，其中67%的人因为危机而与父亲分离，30%的人双亲均不在身边。她们在家里才敢承认自己的恐惧，因为没有食物（62%）不得不从事灰色行业，为了获取柴火和水要跑去很远的地方，从而面临更严重的骚扰和暴力风险。
报道还称，不安全是教育的又一阻碍，少女不敢去上学。而且“过早和被迫结婚”也影响就学。在尼日尔，四分之三的少女在18岁之前就结婚了。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost