非政府组织警告少女是人道危机的严重受害者

法媒称，非政府组织国际计划警告，少女是人道危机的严重受害者：被迫结婚，被奸污并无法上学。她们容易受到伤害， “ 冲突时期的死亡风险是男孩的 14 倍 ” 。





据法新社 9 月 23 日报道，国际计划准备在纽约联合国大会上提交三份调查报告的结论。这个致力于保护儿童的组织强调，这些报告围绕孟加拉国、乍得湖盆地和南苏丹 “ 这 3 个非常不稳定的地区 ” 展开。





报告提到 “ 强迫结婚、劫持、性暴力和性骚扰、奴役 ” 以及 “ 大规模辍学 ” 。





报道称，该组织采访了南苏丹和乌干达难民营 249 名 10 岁到 19 岁的少女，她们描述自己 “ 持续受到暴力，而且这已经成为家里和社区的常态 ” 。





该组织肯定： “ 这并不令人惊讶，因为南苏丹冲突的残酷性日益加剧，女性和儿童遭受暴力对待十分严重。 ” 在调查前的一年内， “ 四分之一的少女至少一次想过自杀 ” 。 77% 的少女吃不饱。





报道称，乍得湖盆地是 “ 世界人道形势告急最严重的地区之一。三分之一的少女觉得在自己家里都不安全，五分之一在调查的前一个月内挨过打 ……”





该组织采访了尼日利亚、尼日尔和喀麦隆的 449 名少女，其中 67% 的人因为危机而与父亲分离， 30% 的人双亲均不在身边。她们在家里才敢承认自己的恐惧，因为没有食物（ 62% ）不得不从事灰色行业，为了获取柴火和水要跑去很远的地方，从而面临更严重的骚扰和暴力风险。





报道还称，不安全是教育的又一阻碍，少女不敢去上学。而且 “ 过早和被迫结婚 ” 也影响就学。在尼日尔，四分之三的少女在 18 岁之前就结婚了。





报道称，

13

岁至

15

岁的少女中有五分之一被迫结婚，

“

是男孩的

2.5

倍

”

。

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