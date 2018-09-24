刘强东案受害女学生：这是个圈套 他强迫我发生性关系

据路透社

9

月

24

日独家报道

，刘强东在美国明尼苏达涉嫌强奸案，受害人求救微信曝光。





这名

21

岁的女大学生于

8

月

31

日凌晨

2

点在微信上向朋友称，透露她被迫与刘强东发生关系。当朋友想要报警时，女大生回复

“

明天我会想办法逃脱

”

，并请求不要报警，因为

“

他（刘强东）会压下这件事，你太低估他的力量了。

”





这些信息此前从未曝光过，受害女孩的律师证实，上述信息都是该名女学生发的。刘强东的律师布利斯伯斯（

Jill Brisbois

）则说，刘强东坚持自己是清白的，会配合调查。





8

月

30

日晚，刘强东在日式餐馆与

20

多人举行晚宴，他们喝了大量的酒，直到深夜。女大学生发给朋友的信息中，怀疑自己是被设下圈套，因为当晚一直被迫喝酒。





一名知情人士透露，刘强东带着女大学生前往明尼亚波利斯市的一栋房子。另一位消息人士说，这间房子是由刘强东的同学为了参加博士课程所租赁的，好让大家可以在这里抽烟、喝威士忌、吃中餐，并且互相交流。





然而，刘强东和女学生最终没有进去屋内，有人看到刘强东在屋外把女孩拉进出租车里。女大生在微信中说，刘强东在车里就开始碰她，自己做出了反抗。





对此刘强东的刑事辩护律师布利斯伯斯表示，她曾对路透社表示，路透社拟报道的文章与事实不符，刘强东没有违反任何法律。





布利斯伯斯说她不能像其他人那样马上向媒体公开相关

“

证据

”

，因为要尊重司法程序，并不想干涉司法程序。





布利斯伯斯表示希望真正的证据在案件结束时被公开，并认为路透社在没有获得事情的全貌，而且在案件尚未结案检查官还在审理案子的时候，就发表一个只含有一方观点的文章，是不公平的。

（多维新闻）

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