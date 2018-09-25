又辞一个 白宫消息：美国司法部副部长已递交辞呈

美国总统唐纳德 · 特朗普称，他期待与司法部副部长 Rod Rosenstein 在周四当面探讨他的未来。此前据一位知情人士透露， Rosenstein 向白宫幕僚长 John Kelly 表达了辞职的想法。





“ 我们将搞清楚这是怎么回事， ” 特朗普于周一在联合国对记者们表示。 “ 我们希望做到透明，公开，我期待到时候与 Rod 见面。 ”





到周一下午， Rosenstein 目前的状态与未来的打算均破朔迷离，此前有报道称，他曾于去年向同事们提出会秘密记录与总统唐纳德 · 特朗普的谈话内容。





这位知情人士表示， Kelly 与 Rosenstein 上周临近周末时谈到辞职之事，白宫接受了他的想法并认为他一定会离开。另一位知情人士在周一早些时候称，预计 Rosenstein 将在今日结束前结束履职。





但第二位知情人士目前又说， Rosenstein 仍是司法部副部长，没有正式递交辞呈。









特朗普未回答 Rosenstein 可能何去何从的提问。





“ 今天我跟 Rod 聊过，我们会在我周四回到白宫时会面， ” 他说道。





Rosenstein 周一到白宫出席了先前已有安排的会议。其他媒体报道称预计他会被解雇。 Rosenstein 是负责特别检察官穆勒调查 “ 通俄门 ” 的主管官员。





“ 应司法部副部长 Rod Rosenstein 的请求，特朗普总统与他就近期新闻报道交谈了很长时间， ” 白宫新闻发言人莎拉 · 桑德斯在声明中表示。





在 Rosenstein 去年与同事的谈话当中，那些关于暗中给总统讲话录音的颇具争议的细节在华府掀起轩然大波。





一位参加了去年那次会议的人士称，这只是 Rosenstein 的玩笑话。但上周五率先报道此事的《纽约时报》援引二手消息称， Rosenstein 对这项提议是认真的。《泰晤士报》称， Rosenstein 还谈到确认哪些内阁成员愿意启用第 25 修正案，这条修正案对撤销不适合任职的总统有所规定。





Rosenstein

于

2017

年

5

月任命穆勒出任特别检察官，若他离职，将对

“

通俄门

”

调查和特朗普本人产生巨大影响。

Rosenstein

的继任者将有权解雇穆勒或限制他的调查。

Axios

于周一早些时候报道了辞职一事。

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