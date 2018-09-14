美科学家发现可通过验血测人体生物钟

外媒称，美国西北大学一个研究团队 10 日表示，他们设计了一种验血方法，能在一个半小时内测定人体内部生物钟，这一进展有助于未来制定个性化医疗方案。该研究刊登在美国《国家科学院学报》月刊上。





据法新社 9 月 10 日报道， “ 昼夜节律 ” 控制身体所有细胞，是发展迅猛的研究领域。 2017 年三名美国遗传学者发现了推动这一进程的分子，从而获得了诺贝尔医学奖。





该研究主要作者、西北大学生物统计学助理教授罗斯玛丽 · 布朗说，生物钟控制 “ 各种生物进程，何时困乏、何时饥饿、免疫系统何时活跃、血压何时升高、体温何时改变 ” 。





研究显示，阿尔茨海默症、心脏疾病以及糖尿病等病症的发病与生物钟没有恰当发挥作用有关。此外有研究显示，化疗或控制血压等药物如果在特定时间服用，或许疗效更好。





报道称，在当前的研究中，研究人员获取了 73 人的 1100 份血液样本。每两小时对这些样本抽取一次，每个间隔都检测其基因活性，以研究其在一天内的变化。研究让科学家们得以判断人体生物钟是否会关闭长达两小时。这 73 个人的所有数据都输入计算机，并展现了一种模式。





布朗说： “ 算法告诉我们，由约 40 个基因标记可以相当精确地预测处于一天中的什么时间。 ”

报道称，通过这种算法，科学家只需抽血两次就可以获得判断人体生物钟的足够信息。不过这种检测方式要想大规模推广，还需要进一步研究。





布朗说：

“

这为研究昼夜节律与各种健康状况究竟有什么关系创造了各种可能。

”

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