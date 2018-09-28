推动朝鲜无核化达成一致 日美首脑同意启动新贸易谈判

日本首相安倍晋三 26 日在纽约与美国总统特朗普举行会谈，对于特朗普与金正恩之间有望近期举行的第二次会谈，双方就日美及日美韩三国为此开展紧密合作达成一致。两人还确认，直至实现朝鲜无核化前，将继续履行联合国安理会的制裁决议，并要求中俄两国也继续遵守。





两国首脑一致认为，朝鲜有责任根据其作出的无核化承诺立即采取行动。特朗普透露，他已收到多封金正恩的来信。





安倍在随后的记者会上就美朝首脑再次会晤强调： “ （无核化）必须有重大进展。 ” 他还表示： “ 为解决绑架问题，我也必须打破互不信任的藩篱，与金正恩面对面，要使会谈有助于解决问题。 ” 安倍同时表示： “ 我与特朗普进行了相当深入的交谈。我们成功进行了磋商，在无核化的基本原则及对现状的认识上完全达成一致。 ”





特朗普在会谈中提到美朝首脑再次会晤，指出 “ 金正恩为了光明的未来，正以开放式思维考虑各种可能性 ” 。他还认为日本 “ 已把向朝鲜提供经济援助纳入视野 ” 。





【共同社纽约 9 月 26 日电】日本首相安倍晋三 26 日在纽约与美国总统特朗普举行会谈，双方同意为缔结日美货物贸易协定（ TAG ）启动包括关税磋商在内的新贸易谈判，双方还就磋商期间避免美方启动对汽车加征关税措施达成一致。





安倍表示，对于农林水产品只同意下调关税至跨太平洋伙伴关系协定（ TPP ）的水平，特朗普表示尊重日方立场。两国政府会后发表了写有贸易领域相关成果的联合声明。





有关日美贸易，日本经济再生担当大臣茂木敏充与美国贸易代表莱特希泽进行了多次协调。日方敦促美国重返 TPP ，但美方要求进行双边贸易协定谈判，此外美方还表示不惜对汽车加征关税。新的贸易谈判中，如何对待牛肉和汽车等将成为焦点，早日解决美国现已启动的对钢铁和铝产品的进口关税也将成为议题。





双方会后发表的联合声明中还考虑到了中国，确认了日美欧联手应对不公平贸易惯例的方针。这是安倍和特朗普的第八次面对面会谈，持续了

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