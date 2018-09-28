美国男子独中2.45亿美元大奖:买菜时见奖金高购彩

据外媒报道，一周前开出的2.45亿美元劲球大奖，被一名纽约史泰登岛居民独中。他坦言，整整过了一周才知晓是自己中了彩票。
42岁的曼加尔（Nandlall Mangal）27日表示：“这张彩票在我的厨房桌子上放了一个星期，因为我不在城里。”
“当我回来时，我查看了网站，对我赢得大奖感到惊讶。”
曼加尔于8月11日在Hylan Boulevard的超市Stop and Shop购买了这张幸运彩票。他说，在奖金累积达到1亿美元时，他才会购买彩票。他购买这张彩票是因为买菜时看到劲球奖奖金累积的很高。
Stop and Shop也因此获得10万美元的奖金，他们决定将这笔收入捐赠给当地的慈善机构Project Hospitality。
颁奖仪式27日下午在皇后区云顶世界举行。纽约彩票播音员维加（Yolanda Vega）与彩票局官员一起宣布了获胜者。
曼加尔称，他将一次性领取奖金，扣除预扣款后总额逾9932万美金。
当被问及要如何花费这笔钱时，他说“现在，我只是打算放松一下，以后再作打算。”其中一个明确计划是，出去旅行。“我一直想去夏威夷。”他说。
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