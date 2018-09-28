美国男子独中2.45亿美元大奖:买菜时见奖金高购彩

据外媒报道，一周前开出的 2.45 亿美元劲球大奖，被一名纽约史泰登岛居民独中。他坦言，整整过了一周才知晓是自己中了彩票。





42 岁的曼加尔（ Nandlall Mangal ） 27 日表示： “ 这张彩票在我的厨房桌子上放了一个星期，因为我不在城里。 ”

“ 当我回来时，我查看了网站，对我赢得大奖感到惊讶。 ”

曼加尔于 8 月 11 日在 Hylan Boulevard 的超市 Stop and Shop 购买了这张幸运彩票。他说，在奖金累积达到 1 亿美元时，他才会购买彩票。他购买这张彩票是因为买菜时看到劲球奖奖金累积的很高。

Stop and Shop 也因此获得 10 万美元的奖金，他们决定将这笔收入捐赠给当地的慈善机构 Project Hospitality 。

颁奖仪式 27 日下午在皇后区云顶世界举行。纽约彩票播音员维加（ Yolanda Vega ）与彩票局官员一起宣布了获胜者。

曼加尔称，他将一次性领取奖金，扣除预扣款后总额逾 9932 万美金。

当被问及要如何花费这笔钱时，他说

“

现在，我只是打算放松一下，以后再作打算。

”

其中一个明确计划是，出去旅行。

“

我一直想去夏威夷。

”

他说。

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