近500名儿童仍被美国滞留 其父母早已被驱逐出境

美国公民自由联盟（ACLU）的律师和义工们正通过一切努力，以联系上那些由于特朗普“骨肉分离”政策受害的中美洲移民父母。在法院要求骨肉团聚的截止日期过去一个多月后，仍有近500名儿童留在美国政府资助的避难所。义工和美国官员表示，让这些孩子与父母团聚可能需要花费数周、数月甚至更长时间。
据《华盛顿邮报》消息，在这497名未成年人中仍有近2/3仍被拘留，其中包括22名5岁以下的孩童，他们的父母大多数是在特朗普“零容忍”政策的头几周就被驱逐出境。
ACLU的律师们正寻找这些已经被驱逐回国的父母，询问他们是否希望将其子女送回国，或是宁愿让这些孩童留在美国寻求移民申请。同时，律师们也正尝试需求让一些父母回到美国，这一努力或致使加州南区法官达纳·萨布鲁（Dana Sabraw）再次发出类似指令。
美国官员表示，尽管存在法律和后勤方面的挑战，但他们将尽力让孩童与家人团聚。美国官员称，政府希望最终使所有家庭团聚，除非父母构成安全威胁或决定他们的孩子应该在美国寻求庇护。官员说，在这种情况下孩子可能会有他们可以住的亲戚或其他投靠者。如果以上途径皆无，他们最终可能会被长期寄养于拘留所。
ACLU的律师则怀疑这些孩子同意离开美国只是因为他们想念父母，而不是因为他们在家乡感到安全。他们正试图将一些被驱逐的父母带回来美国，以便家人可以一起申请庇护。
专家表示，孩童与家人分开度过的几个月可能会给他们带来永久的情感伤害。“我真的很关心孩子们的长期心理健康和幸福，”为移民儿童提供法律服务的律师克里斯蒂·特纳（Christie Turner）称，“骨肉分离对他们造成了巨大的伤害！”
据了解，美国政府于今年5月7日启动移民“骨肉分离”政策，并表示有必要对携子女非法越境的移民进行刑事起诉。国际社会强烈抗议其政策非人道，并促使特朗普在6月20日结束这一行为。几天后，为了回应美国公民自由联盟提起的诉讼，加州南区法官达纳·萨布鲁停止驱逐失散的父母，并给特朗普政府30天的时间，让2600多名儿童与家人团聚。
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