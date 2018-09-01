美媒发布特朗普民调:不满意率达6成 近半赞成弹劾

美国总统特朗普两名前亲信早前分别认罪及罪成，令他陷入执政以来的最大危机。《华盛顿邮报》周五（8月31日）公布的一项民调显示，60%美国人不满意特朗普的工作表现；更有接近一半受访者赞成弹劾他。
据报道，调查访问了逾1000名成年人，结果显示60%受访者不满意特朗普的表现，只有36%人满意。有49%人认为，国会应该展开对特朗普的弹劾程序，46%人认为不应该；53%人认为特朗普试图干预特别检察官穆勒的调查，35%人认为特朗普没干预。另外，大多数人认为，特朗普不应将司法部长塞申斯革职。虽然受访民众普遍对特朗普感不满，但在经济政策上，有56%人认可其表现，不满的为45%。上述调查于8月26至29日进行；在4月的调查，有56%的人不满特朗普的表现，40%表示满意。
随着11月美国中期选举临近，特朗普的通俄丑闻持续发酵，令共和党选情蒙上阴影。特朗普周四（30日）接受媒体采访时，对于会否中期选举后辞退司法部长塞申斯三缄其口，他又豪言自己在外交及经济取得耀眼成就，不担心民主党弹劾。
对于通俄门调查，特朗普其后直指特别检查官穆勒领导的通俄调查是“非法”，他说：“我视之为非法，因为有伟大的学者指出，根本不应该有特别检察官。”特朗普没有明确表示会否接受穆勒问话。
特朗普前私人律师科恩近日与通俄案特别检察官合作，背弃特朗普。特朗普受访时拒绝回应是否在2016年大选前，已知悉科恩向声称与特朗普有染的成人电影女星斯蒂芬妮，支付13万美元封口费。
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