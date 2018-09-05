阿根廷濒临新经济危机 料IMF提苛刻要求以满足提前放贷

法媒称，总统府紧急会议、每天两场记者会、重组流言四起 …… 阿根廷政府上周是以这样失控的节奏试图做出应对。





据法国《回声报》网站 9 月 2 日报道，在比索暴跌 ——48 小时内对美元贬值近 20%—— 的四天之后，毛里西奥 · 马克里政府经济领导班子将于 3 日宣布新举措，随后前往华盛顿与国际货币基金组织（ IMF ）重启谈判。





IMF 或将在今年 6 月达成的向阿根廷提供为期三年的 500 亿美元贷款的协议框架内提前拨付 290 亿美元，用来让该国偿还债务并履行削减财政赤字的承诺。阿根廷人忧心忡忡，预计 IMF 会要求该国政府满足苛刻的条件以换取提前放贷。





报道称，阿根廷经济形势本就因自 4 月以来始终持续的金融危机而变得十分复杂，现如今在马克里总统 8 月 29 日上午做电视演讲期间宣布向 IMF 求救的消息之后又有所恶化。这条不到两分钟的消息拙于言辞，本想给市场吃一颗定心丸，却没有达到预期效果，还引发大规模资本外流。





30 日，阿根廷在浑浑噩噩中度过了自己的 “ 黑色星期四 ” ，无数双眼睛死死盯着电视屏幕，外汇市场上比索跳水美元冲天，直到突破 1 美元兑换 40 比索这一大关。直到采取新紧急措施才成功遏制了这个愈演愈烈的势头：央行将指导利率从 45% 上调至 60% ，创下全球新高。央行还向市场注资 2.5 亿美元。





报道称，近日关于衰退的预期更加升温， 2018 年阿根廷经济增长预期从 -0.3% 调整为 -1% 。马克里本就低迷的支持率再受打击，而他还打算争取第二任期。





在暴雨如注的黑色星期四当天，布宜诺斯艾利斯市中心因捍卫受大幅削减预算影响的公共大学的大规模示威活动陷入瘫痪。教授们的主要诉求是涨工资。布宜诺斯艾利斯大学地理学教授贡萨洛 · 尤尔基耶维奇说： “ 在当前的经济背景下，今年通胀率会超过 30% ，工资涨幅却还是 15% 。 ”





在打伞示威的队伍中有写着如下内容的标语牌：

“

教育，要。

IMF

，不要。

”

很多阿根廷人对于向这个机构求援心怀不安，他们还将

2001

年爆发严重经济危机的部分责任归咎于它。

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