美“金钱政治”无孔不入 资本影响最高法院大法官人选

西媒称，美国的总统选举向来会受到游说团体活动对美国政治的影响，但投入数百万美元的行为 —— 通常以不透明的形式 —— 也出现在任命最高法院大法官的事件中，布雷特 · 卡瓦诺就是一个例子。





据埃菲社 9 月 2 日报道，无论从终身制的特点还是在司法决议中拥有的权力来看，选举最高法院大法官对于美国极度分化的政治而言都是至关重要的大事。因此，要影响最高法院大法官的选举结果必须要投入大量金钱。





报道称，美国总统特朗普 7 月 9 日提名卡瓦诺接替将于 7 月底退休的温和保守派大法官安东尼 · 肯尼迪，出任联邦最高法院大法官。后者曾多次在司法决议中投出决定性一票。自从肯尼迪宣布将于 7 月 27 日退休后，民主党和共和党法庭基金会就开始行动，目的是让民众相信谁才是该职位的应有人选，同时他们还密切关注将从 9 月 4 日开始讨论是否批准该项提名的参议员群体。





报道称，在福克斯新闻频道等保守电视频道中，有时会出现半分钟的广告，广告中有自称美国公民的人解释为何卡瓦诺是担任最高法院这一空缺职务的不二人选。这样的现象已见怪不怪。各大 “ 游说团体 ” 力求向批准该候选人资格的参议员们施压，以此创造支持或反对由特朗普选出的这名候选人的舆论。





美国康涅狄格大学政治学者戴维 · 亚洛夫告诉记者，这些游说团体采取的主要手段是与参议员对话，或投放广告和资金用以开展具有偏向性的研究。亚洛夫认为，如果由保守派人士担任总统，那么这些右翼组织会 “ 更具影响力 ” 。





报道称，之所以通过对舆论施压来说服参议员是因为在美国，这些政治代表在选举活动中投入的大量资金是合法的，这是用金钱影响选举的重要资金流动手段。

实力雄厚的美国全国步枪协会（ NRA ）是支持卡瓦诺当选的组织之一。正如该组织在其网站上所说，卡瓦诺当选保证了公民的持枪权。





司法危机组织（ JCN ）是另一个十分活跃的游说团体。据部分媒体报道，该组织已花费近 400 万美元用于投放支持卡瓦诺的广告。 2017 年，他们在特朗普提名的第一位最高法院大法官人选尼尔 · 戈萨奇身上也做了相同的事，当时花费了近 1000 万美元。





同样，媒体预测，伟大美国联盟及其他兄弟组织也将投入近 500 万美元用以 “ 帮助 ” 卡瓦诺获得该职位。





报道称，不仅仅是保守主义团体，进步主义者在面对此类事件时也表现得极其活跃，但他们的目的是阻止卡瓦诺当选，因为他们认为卡瓦诺当选最高法院大法官将使公民权利发生倒退。





报道还称，所有机构都采取不同手段应对税收制度，部分机构选择将自己注册为寻求

“

社会福利

”

的基金会。

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