港台环保组织称海滩2/3塑料瓶来自内地 吁减少塑料垃圾

港媒称，中国香港和台湾的环保组织呼吁内地的饮料制造商采取更多行动来减少塑料垃圾，此前的一项调查发现，在海滩清理行动中捡到的塑料瓶里有三分之二可能来自内地。





据香港《南华早报》 9 月 2 日报道，据当地环保组织 “ 绿惜地球 ” 与香港 8 个非政府组织、台湾 3 个非政府组织进行的一项初步调查称，在香港和台湾沿海捡到的塑料瓶中，有约 66% 上面都写着简体中文字。





报道称，该组织领导了一项针对海滩清理行动中收集到的塑料瓶的 “ 品牌调查 ” 运动。在香港和台湾的 16 个海滩上，共收集了 5200 个瓶子。据 “ 绿惜地球 ” 称，有超过 4400 个瓶子拥有可识别的品牌。其中，有约 66% 的瓶子上写有简体字， 28% 写着繁体字。





“ 绿惜地球 ” 环境倡议总监朱汉强认为，绝大多数写有简体字的瓶子来自内地。





“ 写有简体中文的瓶子可能在香港的一些商店有售，或者是游客从内地带来的，但这一数字很小， ” 朱汉强称。





报道称，在香港的醉酒湾、沙头角等沿海进行了 10 次清理行动，收集到 1776 个有可识别商标的瓶子，其中 38% 写有简体中文字， 55% 写有繁体字。





报道指出，这一数字表明，这些垃圾不仅仅是内地制造商制造的，当地生产商也应该承任责任，朱汉强说。在台湾，监测点主要在澎湖列岛，在这里有 86% 的瓶子写有简体字。





朱汉强说，海洋中的大多数塑料瓶和塑料垃圾都是内地制造的，它应采取积极行动来减少垃圾，比如设立制造商责任机制。





该环保组织还呼吁 2016 年成立的粵港海洋环境管理专题小组加强协作，防止塑料垃圾污染海洋。





报道称，调查发现了超过

30

个写有简体字的品牌。该环保组织敦促这些饮料制造商采取行动减少浪费，包括减少塑料瓶的生产，对塑料瓶进行高效的再利用。

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