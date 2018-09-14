俄前特工中毒案嫌犯否认杀人 望英找到真凶并道歉

据俄罗斯卫星网报道，被英国认定的两名俄前特工中毒案嫌疑人接受了俄媒采访。他们表示，自己是作为游客前往索尔兹伯里的，他们不是特工，伦敦当局的指控破坏了他们的生活。两名男子称，希望英国找到真凶，并向他们道歉。

据报道，伦敦方面指控的两名嫌疑人接受了俄媒的采访，在采访中，两人承认英国公布的照片中是他们，并说出了自己的真名，他们称： “ 我们的确是被公布的人，亚历山大 · 彼得罗夫和鲁斯兰 · 博希罗夫，这是我们的真名 ” 。

两人表示，前往英国伦敦是为了游玩，不是工作出差。去索尔兹伯里游览是朋友建议的，他们 3 月 3 日抵达索尔兹伯里，在那里停留不超过半小时。两人表示，伦敦当局破坏了他们的生活，把它弄得天翻地覆。

博希罗夫表示， “ 我希望，局势能得到解决，英方为他们的所作所为进行道歉，希望他们能找到参与斯克里帕尔父女中毒案的人，希望我们的生活能有一点改变。 ”

彼得罗夫则在采访中表示， “ 但愿他们可以找到投毒者，然后向我们当面道歉，至少为这周五天发生事情，我甚至都算不清了。 ”

博希罗夫说： “ 我是真的很恐惧，很担心，很恐惧，不知道明天会是什么样。 ” 他表示， “ 我们不敢出门，我们很害怕，担心自己、生活、亲人，以及认识我们的人。 ”

对于此次专访，英国外交部代表则回应称， “ 英国警方和检方认定他们是索尔兹伯里袭击案的主要嫌疑人。英国政府清楚，他们是俄军总参谋部情报总局的特工。这二人在英国街头使用了毒性极强的违法化学武器。 ”





他说： “ 英方曾多次要求俄罗斯就索尔兹伯里 3 月发生的事件做出解释。今天，就像我们在这段时间里看到的那样，俄方的反应就是混淆视听和制造谎言。 ”

英国首相办公室则称， “ 警方提供了两人犯罪的确凿证据，他们现在是通缉对象。一旦两人离开俄罗斯，我方将尽全力将他们绳之以法。 ”

3 月 4 日，俄前特工斯克里帕利及其女儿尤利娅，在英国索尔兹伯里市街头一张长椅上昏迷不醒。英国政府称，致斯克里帕利父女中毒的是 A234 毒剂，认定俄与此事有关。但俄方对此坚决否认。斯克里帕利 5 月中旬在医治疗程结束后出院，尤利娅也已于 4 月中旬出院。

俄外长拉夫罗夫表示，斯克里帕利案由于缺乏对俄指控的实证不攻自破。

9

月

5

日，英国皇家检察署就谋杀斯克里帕利父女和英警察尼克

贝利未遂等四项罪名，对两名俄罗斯公民亚历山大

彼得罗夫和鲁斯兰

博希罗夫提起公诉。英国首相特雷莎

梅

5

日说，这

2

名嫌疑人是俄军总参情报总局特工。

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