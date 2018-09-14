印尼总统批贸易战：“复仇者联盟”将共抗“灭霸”

台媒称，印尼总统佐科在世界经济论坛东盟会议，以“复仇者联盟3”比喻全球贸易战，强调他和他的“复仇者”伙伴已准备好，防止“灭霸”消灭世界一半的人口。
据台湾“中央社”9月13日援引印尼在线新闻服务（DETIK）网站等媒体的报道称，世界经济论坛东盟会议正在河内举行，佐科出席会议，当着中国、越南、缅甸、泰国及新加坡等各国领导人面前指出，自上世纪30年代经济大萧条以来，还从未有过像如今一样激烈的贸易战出现。
佐科引用今年热卖的超级英雄大片《复仇者联盟3：无限之战》来比喻全球贸易战，“当今的经济形势正在将我们引向无限战争”。
他认为，贸易战只会阻碍全球经济向前发展的步伐，并有可能降低数十亿人的生活水准。
不过，佐科也趁机对国际社会喊话：“请放心，我和我的‘复仇者’伙伴们已经做好准备，防止‘灭霸’消灭世界上一半的人口。”
报道称，“灭霸”是“复仇者联盟”电影里的大反派，他为了解决有限资源无法应付不断成长的人口，消灭虚拟宇宙里的半数生命。
佐科没有指名道姓提到现实世界中“灭霸”意指何人，但当他提到电影里大反派“灭霸”时，引发台下观众哈哈大笑。
佐科还提到，电影里，世界资源有限的假设是错的，他认为，科技让人们得以拓展资源。
佐科并未指出美国或其他国家就是他口中的“灭霸”。他说，“灭霸”不是特定的个人，“灭霸就在我们之中”。
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