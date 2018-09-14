印尼总统批贸易战：“复仇者联盟”将共抗“灭霸”

台媒称，印尼总统佐科在世界经济论坛东盟会议，以 “ 复仇者联盟 3” 比喻全球贸易战，强调他和他的 “ 复仇者 ” 伙伴已准备好，防止 “ 灭霸 ” 消灭世界一半的人口。





据台湾 “ 中央社 ”9 月 13 日援引印尼在线新闻服务（ DETIK ）网站等媒体的报道称，世界经济论坛东盟会议正在河内举行，佐科出席会议，当着中国、越南、缅甸、泰国及新加坡等各国领导人面前指出，自上世纪 30 年代经济大萧条以来，还从未有过像如今一样激烈的贸易战出现。





佐科引用今年热卖的超级英雄大片《复仇者联盟 3 ：无限之战》来比喻全球贸易战， “ 当今的经济形势正在将我们引向无限战争 ” 。





他认为，贸易战只会阻碍全球经济向前发展的步伐，并有可能降低数十亿人的生活水准。

不过，佐科也趁机对国际社会喊话： “ 请放心，我和我的 ‘ 复仇者 ’ 伙伴们已经做好准备，防止 ‘ 灭霸 ’ 消灭世界上一半的人口。 ”





报道称， “ 灭霸 ” 是 “ 复仇者联盟 ” 电影里的大反派，他为了解决有限资源无法应付不断成长的人口，消灭虚拟宇宙里的半数生命。





佐科没有指名道姓提到现实世界中 “ 灭霸 ” 意指何人，但当他提到电影里大反派 “ 灭霸 ” 时，引发台下观众哈哈大笑。





佐科还提到，电影里，世界资源有限的假设是错的，他认为，科技让人们得以拓展资源。

佐科并未指出美国或其他国家就是他口中的 “ 灭霸 ” 。他说， “ 灭霸 ” 不是特定的个人， “ 灭霸就在我们之中 ” 。





佐科强调，电影大反派

“

灭霸

”

主张为了成功，其他人就必须要投降，这个想法是错误的；

“

灭霸

”

还坚信，一部分人的崛起就意味着另一些人的衰落，这个观点也是错的。

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