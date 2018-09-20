印度一廉航忘启动机舱加压装置 30名乘客耳鼻流血

印度一家航班由于机组人员的操作失误再次引发事故。

据《印度斯坦时报》 20 日报道，当天上午，印度廉价航空公司捷特航空（ Jet Airways ）一架航班上的多名乘客出现耳鼻流血，原因是机组人员忘记启动维持舱内压力的装置。





这架航班是从孟买飞往斋浦尔，但在孟买机场起飞后没多久就不得不在飞机爬升过程中返航。

印度民航部门的官员表示，机组人员当时忘了打开维持舱内压力的装置并导致机舱压力异常，随后氧气罩纷纷脱落。机上 166 名乘客中，有 30 人出现了耳鼻流血的情况，还有人抱怨头疼。

目前，机组人员已经被停职，飞机事故调查机构已经启动调查。乘客目前滞留孟买机场。

近期，印度航空公司频频出现操作失误。

9

月

7

日，印度航空（

Air India

）一架航班在马尔代夫首都马累机场降错了跑道，飞机一个在建跑道上降落，导致飞机的轮胎和刹车装置都遭到了严重损坏，所幸无人伤亡。

8

月初，捷特航空一架航班在从沙特阿拉伯利雅得机场起飞时，也跑错了跑道。当时，两名飞行员试图从滑行道而不是跑道起飞。

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