美整形医生被控伙同女友迷奸数百人:视频1000多部

美国加利福尼亚州奥兰治郡警方于 18 日逮捕了一名整形外科医生和他的女友。两人被控迷奸两名女性，并用手机录下其中一起作案过程。

这本来并不是什么劲爆新闻，但调查人员查阅男医生的手机后震惊了：里面储存着超过 1000 部迷奸视频，记录的受害者可能有好几百位，其中甚至还包括协同他作案的女友。

更讽刺的是，这名医生曾在 4 年前上镜某真人秀交友节目，抱怨像他这样一位忙碌的男子，很难找到心上人。加州检方则认为，这对男女是在靠 “ 颜值形象 ” 引诱 “ 猎物 ” 上钩。





两人如何被捕？

综合《洛杉矶时报》、 CNN 新闻网消息，奥兰治郡检察官拉科克斯（ Tony Rackauckas ）在 18 日的新闻发布会上宣布，检方将正式起诉 38 岁的整形外科医生罗宾肖（ Grant William Robicheaux ）和他 31 岁的女友莱利（ Cerissa Laura Riley ）。后者曾是一名助教，但其资历已在今年 3 月过期。





拉克拉斯表示，两人分别被控 2 起强奸案：

2016 年 4 月，罗宾肖和莱利在当地一家餐厅遇到一位 32 岁女子。两人随即提出要带她一起去 “ 开派对 ” ，并在那对其下药，随后将昏迷不醒的女子带回家中作案，并用手机拍下全过程。

女子在第二天报警。体检分析指出，女子体内还遗留着大量违禁药物。

6 个月后，第二名受害者出现。罗宾肖和莱利在一家酒吧内将另一位女子灌醉，然后把她拖回家作案。过程中女子惊醒并大声呼救，邻居见状报警，才平息这一波闹剧。

由于第二次作案被 “ 打断 ” ，检方并未找到相关的 “ 视频记录 ” 。

同时，警方还在罗宾肖的家中搜出 “ 多把未注册的步枪 ” 、 4 把手枪、大量弹夹、以及违禁药物。加上两起 “ 强奸 ” 指控，罗宾肖最高将面临 40 年的牢狱之灾，而莱利最多也要坐牢 30 年外加 8 个月。

1000 多部迷奸视频，受害者或高达 “ 数百人 ”

新闻发布会结束后，次日（ 19 日），又有 6 名受害者出面指控罗宾肖和莱利。同时，警方还接到超过 30 位疑似受害者的电话。

检察官拉科克斯相信，受害者远远不止这些人。

警方在罗宾肖的手机中发现了超过 1000 部迷奸视频， “ 有好几百位昏迷不醒的女子 ” ，其中竟然还包括莱利。

检方：用美色诱骗猎物上钩

罗宾肖曾在 2014 年出现在一档名为 “ 美国男士网恋礼仪 ” 的真人秀节目中。该节目播出 1 个月后就下档，其中的男嘉宾从 “ 寻找一夜情 ” 到 “ 真心找老婆 ” 不等。

罗宾肖自喻属于后者。他表示自己身为一个 “ 忙碌的外科医生 ” ，很难找到真爱， “ 我想要找一个完美的女人，和她过美国人的家庭生活 ” 。





检察官拉科克斯认为，罗宾肖的医生身份、以及莱利的老师身份，很可能解除了受害者的心理防卫，令她们更容易被骗， “ 而且这两人外貌形象很好，我们相信，罗宾肖和莱利正是利用了这一点，引诱受害者上钩 ” 。

辩方怎么说？

罗宾肖和莱利的律师 19 日发表声明，否认上述一切指控： “ 他俩早在几个月前就知道有人要告他们性侵，对此，罗宾肖和莱利将在法院首次作出正式否认。 ”

据悉，罗宾肖和莱利分别支付了 10 万美元的保释金候审。此案将于 10 月 25 日提审。

辩方律师多次强调，罗宾肖并没有在 “ 行医过程 ” 中作出任何不妥的事情，暗示其 “ 医生从业资格证 ” 可以保留。

而现在登录罗宾肖任职的医疗机构网站，已经找不到他的名字。

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