美整形医生被控伙同女友迷奸数百人:视频1000多部

美国加利福尼亚州奥兰治郡警方于18日逮捕了一名整形外科医生和他的女友。两人被控迷奸两名女性，并用手机录下其中一起作案过程。
这本来并不是什么劲爆新闻，但调查人员查阅男医生的手机后震惊了：里面储存着超过1000部迷奸视频，记录的受害者可能有好几百位，其中甚至还包括协同他作案的女友。
更讽刺的是，这名医生曾在4年前上镜某真人秀交友节目，抱怨像他这样一位忙碌的男子，很难找到心上人。加州检方则认为，这对男女是在靠“颜值形象”引诱“猎物”上钩。
两人如何被捕？
综合《洛杉矶时报》、CNN新闻网消息，奥兰治郡检察官拉科克斯（Tony Rackauckas）在18日的新闻发布会上宣布，检方将正式起诉38岁的整形外科医生罗宾肖（Grant William Robicheaux）和他31岁的女友莱利（Cerissa Laura Riley）。后者曾是一名助教，但其资历已在今年3月过期。
拉克拉斯表示，两人分别被控2起强奸案：
2016年4月，罗宾肖和莱利在当地一家餐厅遇到一位32岁女子。两人随即提出要带她一起去“开派对”，并在那对其下药，随后将昏迷不醒的女子带回家中作案，并用手机拍下全过程。
女子在第二天报警。体检分析指出，女子体内还遗留着大量违禁药物。
6个月后，第二名受害者出现。罗宾肖和莱利在一家酒吧内将另一位女子灌醉，然后把她拖回家作案。过程中女子惊醒并大声呼救，邻居见状报警，才平息这一波闹剧。
由于第二次作案被“打断”，检方并未找到相关的“视频记录”。
同时，警方还在罗宾肖的家中搜出“多把未注册的步枪”、4把手枪、大量弹夹、以及违禁药物。加上两起“强奸”指控，罗宾肖最高将面临40年的牢狱之灾，而莱利最多也要坐牢30年外加8个月。
1000多部迷奸视频，受害者或高达“数百人”
新闻发布会结束后，次日（19日），又有6名受害者出面指控罗宾肖和莱利。同时，警方还接到超过30位疑似受害者的电话。
检察官拉科克斯相信，受害者远远不止这些人。
警方在罗宾肖的手机中发现了超过1000部迷奸视频，“有好几百位昏迷不醒的女子”，其中竟然还包括莱利。
检方：用美色诱骗猎物上钩
罗宾肖曾在2014年出现在一档名为“美国男士网恋礼仪”的真人秀节目中。该节目播出1个月后就下档，其中的男嘉宾从“寻找一夜情”到“真心找老婆”不等。
罗宾肖自喻属于后者。他表示自己身为一个“忙碌的外科医生”，很难找到真爱，“我想要找一个完美的女人，和她过美国人的家庭生活”。
检察官拉科克斯认为，罗宾肖的医生身份、以及莱利的老师身份，很可能解除了受害者的心理防卫，令她们更容易被骗，“而且这两人外貌形象很好，我们相信，罗宾肖和莱利正是利用了这一点，引诱受害者上钩”。
辩方怎么说？
罗宾肖和莱利的律师19日发表声明，否认上述一切指控：“他俩早在几个月前就知道有人要告他们性侵，对此，罗宾肖和莱利将在法院首次作出正式否认。”
据悉，罗宾肖和莱利分别支付了10万美元的保释金候审。此案将于10月25日提审。
辩方律师多次强调，罗宾肖并没有在“行医过程”中作出任何不妥的事情，暗示其“医生从业资格证”可以保留。
而现在登录罗宾肖任职的医疗机构网站，已经找不到他的名字。
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