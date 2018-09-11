菲总统府：取消杜特尔特新闻发布会 改一对一答问

据外媒 11 日报道，菲律宾总统府马拉卡南宫表示，总统杜特尔特原定于当天下午 3 点召开的新闻发布会被取消。有报道称，取而代之的是杜特尔特将与总统首席法律顾问萨尔瓦多 · 帕内洛（ Salvador Panelo ）进行一对一答问。





马拉卡南宫方面表示，杜特尔特下午 3 点将不会向全国人民发表讲话。但是，马拉卡南宫方面未指出取消讲话的原因。

另据报道，杜特尔特下午的新闻发布会取消，取而代之的是杜特尔特将与总统首席法律顾问萨尔瓦多 · 帕内洛（ Salvador Panelo ）进行一对一会谈。

报道称，总统发言人哈里 · 罗克表示， “ 杜特尔特总统今天的讲话不会被取消 ” ，而是换了一种方式，媒体的问题整理后将交由帕内洛向杜特尔特提问。

CNN 报道称，总统首席法律顾问帕内洛此前似乎也不知道新闻发布会不会如期举行，因为他在 11 日下午 1 点 30 分左右告诉 CNN ，他正在前往总统府参加新闻发布会。当被问及总统会谈论什么时，帕内洛说： “ 我相信这涉及到当下的问题。 ”

据悉，马拉卡南宫发言人罗克 10 日下午曾在一份声明中说，杜特尔特总统在家乡达沃市宣布， 11 日下午将向全国人民发表讲话。





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