英国富豪从儿子尸体取精子代孕 定制孙子继承财产

4年前，英国一对富有的夫妇在他们26岁的独子死于一场摩托车车祸2天后，从儿子尸体上提取精子，利用人工代孕和性别筛查，创造了一个“孙子”，以便继承香火和巨额财产。
据英国《每日邮报》9日报道，这对50多岁的夫妇绕过了英国严格的法律，将精子冷冻后运到美国。在美国，他们使用性别筛查技术，刻意创造了一个男性继承人。
现在，这个男孩已经3岁了，据说和他的祖父母住在英国。在正式的书面文件中，他的祖父母是他法律上的父母。
据信，这在英国还是头一遭，而且肯定会引发巨大的伦理争议。就连参与其中的医生——鼎鼎有名，世界领先的生育专家大卫·斯莫特里奇博士（Dr David Smotrich）——也承认这个案例极不寻常。
斯莫特里奇博士说，他在位于加州的拉霍亚试管婴儿诊所（La Jolla IVF）为这对夫妇提供了帮助。
他也知道，这对夫妇的儿子（未婚）并没有正式同意在其死后提取和使用其精子。
法律专家称，这意味着那些参与此事的人可能已经触犯英国的律法，可能面临起诉。
8日晚，斯莫特里奇博士说：“这对英国夫妇是在最悲惨的情况下失去了他们的儿子。他们迫切地想要一个继承人，一个孙子。”
他说，能够帮助他们是一种荣幸。他很高兴帮助一个悲剧故事有一个快乐的结局。
据他说，这对夫妇“出身名门”，极其富有，在四年前的车祸中失去了26岁的儿子。
这名男子的遗体在两天后被发现，他的精子——在死亡后可以存活72小时——被泌尿科医生取出并立即冷冻。
将近一年之后，精子被空运到斯莫特里奇博士的诊所。
斯莫特里奇博士说，用人死后的精子生孩子是非常罕见的，他只做过五次。
“这对夫妇非常渴望找到一个能够定制继承人的人。他们想要一个男孩。”他说，“我们所做的在英国是无法实现的，因为在英国，性别选择是不合法的。”
据他讲，这对英国富豪夫妇对卵子捐献者和代孕母亲的要求“非常具体”，他们坚持要找一个和他们儿子在外表、智力和教育方面都相匹配的女人。
卵子捐献者和代孕母亲都是美国人。这个试管婴儿于2015年在美国出生。整个过程大概花费了6万-10万英镑。
55岁的斯莫特里奇博士是试管婴儿技术的先驱，他在1997年为一对美国同性夫妇创造了第一个试管婴儿。2001年，他帮助伯克郡的商人伊恩·马克勒约翰（Ian Mucklejohn）成为英国第一个有三胞胎的单身父亲，这也是英国首例试管婴儿的诞生。他还声称曾治疗过许多知名人士，包括政客、贵族和试图绕开英国生育法的一些皇室成员。
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