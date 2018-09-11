英国富豪从儿子尸体取精子代孕 定制孙子继承财产

4 年前，英国一对富有的夫妇在他们 26 岁的独子死于一场摩托车车祸 2 天后，从儿子尸体上提取精子，利用人工代孕和性别筛查，创造了一个 “ 孙子 ” ，以便继承香火和巨额财产。

据英国《每日邮报》 9 日报道，这对 50 多岁的夫妇绕过了英国严格的法律，将精子冷冻后运到美国。在美国，他们使用性别筛查技术，刻意创造了一个男性继承人。

现在，这个男孩已经 3 岁了，据说和他的祖父母住在英国。在正式的书面文件中，他的祖父母是他法律上的父母。





据信，这在英国还是头一遭，而且肯定会引发巨大的伦理争议。就连参与其中的医生 —— 鼎鼎有名，世界领先的生育专家大卫 · 斯莫特里奇博士（ Dr David Smotrich ） —— 也承认这个案例极不寻常。

斯莫特里奇博士说，他在位于加州的拉霍亚试管婴儿诊所（ La Jolla IVF ）为这对夫妇提供了帮助。

他也知道，这对夫妇的儿子（未婚）并没有正式同意在其死后提取和使用其精子。

法律专家称，这意味着那些参与此事的人可能已经触犯英国的律法，可能面临起诉。





8 日晚，斯莫特里奇博士说： “ 这对英国夫妇是在最悲惨的情况下失去了他们的儿子。他们迫切地想要一个继承人，一个孙子。 ”

他说，能够帮助他们是一种荣幸。他很高兴帮助一个悲剧故事有一个快乐的结局。

据他说，这对夫妇 “ 出身名门 ” ，极其富有，在四年前的车祸中失去了 26 岁的儿子。

这名男子的遗体在两天后被发现，他的精子 —— 在死亡后可以存活 72 小时 —— 被泌尿科医生取出并立即冷冻。

将近一年之后，精子被空运到斯莫特里奇博士的诊所。

斯莫特里奇博士说，用人死后的精子生孩子是非常罕见的，他只做过五次。





“ 这对夫妇非常渴望找到一个能够定制继承人的人。他们想要一个男孩。 ” 他说， “ 我们所做的在英国是无法实现的，因为在英国，性别选择是不合法的。 ”

据他讲，这对英国富豪夫妇对卵子捐献者和代孕母亲的要求 “ 非常具体 ” ，他们坚持要找一个和他们儿子在外表、智力和教育方面都相匹配的女人。

卵子捐献者和代孕母亲都是美国人。这个试管婴儿于 2015 年在美国出生。整个过程大概花费了 6 万 -10 万英镑。

55

岁的斯莫特里奇博士是试管婴儿技术的先驱，他在

1997

年为一对美国同性夫妇创造了第一个试管婴儿。

2001

年，他帮助伯克郡的商人伊恩

·

马克勒约翰（

Ian Mucklejohn

）成为英国第一个有三胞胎的单身父亲，这也是英国首例试管婴儿的诞生。他还声称曾治疗过许多知名人士，包括政客、贵族和试图绕开英国生育法的一些皇室成员。

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