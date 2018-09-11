中国将助埃及建成非洲最高摩天大楼 将成新首都地标

法媒称，在北京的支持下，埃及打算在新首都建成非洲最高的摩天大楼，这一宏伟项目建设总承包合同高达 30 亿美元。





据法国《世界报》网站 8 月 29 日报道，该建筑距老开罗城 50 公里左右，将于 2019 年 6 月完工。未来的埃及首都 ——“ 新开罗 ”—— 将会拥有非洲最高的摩天大楼，这是一个三年前开始的庞大建筑工程项目的一部分，地方当局希望能建一个全新的城市。





报道称，新建的埃及摩天大楼在高度上将会超过南非卡尔顿中心（ 223 米），后者 1973 年以来一直保持非洲最高大楼的称号。被称为 “ 尼罗河塔 ” 的新大楼将高达 345 米，具体用途至今尚未完全确定。





报道指出，根据目前的投资计划，大楼高层将会变成豪华套房，其他楼层会部分地对游客开放。预计会开设一家有 230 个房间的酒店，还会配备水疗中心（ Spa ）、音乐酒吧、赌场和商贸中心。房产开发商（中国企业）还承诺，在新首都周边建立 12 栋高层商业办公楼、 5 栋高层公寓楼和 2 座高档酒店。





报道称，新大楼或在 2019 年 6 月剪彩，届时埃及总统阿卜杜勒 — 法塔赫 · 塞西会邀请外国使节共同到场。该项目发言人侯赛尼拿巴西举例子说： “ 在巴西，他们原本已经有了里约热内卢，但是后来首都变成了巴西利亚。建新首都可能要花费数十亿美元，我们知道，但是我们需要（新首都）。 ”





报道称，作为埃及的象征，开罗目前饱受人口过度膨胀之苦。 2016 年开罗城区的人口已经攀升至 2300 万，而此后开罗人口又增加了 50 多万人，这使其成为人口增长最快的大都市。侯赛尼表示： “ 开罗不再适合埃及人生活居住。街上到处都在堵车，基础设施也已不堪重负。 ”





报道称，对于名字尚未确定的新首都，有一个问题仍不知道答案：它是否能够吸引（在开罗占大多数的）低收入人群迁入。在社会福利住房的建造问题上，侯赛尼更愿意把球踢到一边去。他对英国《卫报》说： “ 忘记数字吧，这并不重要而且也没最终确定。我们有一个梦想，我们要创造我们的梦想。 ”





“

我们需要新首都的一个地标建筑。

”

这也许就是高

345

米的摩天大楼可以想见的灵感来源吧。

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