中国将助埃及建成非洲最高摩天大楼 将成新首都地标

法媒称，在北京的支持下，埃及打算在新首都建成非洲最高的摩天大楼，这一宏伟项目建设总承包合同高达30亿美元。
据法国《世界报》网站8月29日报道，该建筑距老开罗城50公里左右，将于2019年6月完工。未来的埃及首都——“新开罗”——将会拥有非洲最高的摩天大楼，这是一个三年前开始的庞大建筑工程项目的一部分，地方当局希望能建一个全新的城市。
报道称，新建的埃及摩天大楼在高度上将会超过南非卡尔顿中心（223米），后者1973年以来一直保持非洲最高大楼的称号。被称为“尼罗河塔”的新大楼将高达345米，具体用途至今尚未完全确定。
报道指出，根据目前的投资计划，大楼高层将会变成豪华套房，其他楼层会部分地对游客开放。预计会开设一家有230个房间的酒店，还会配备水疗中心（Spa）、音乐酒吧、赌场和商贸中心。房产开发商（中国企业）还承诺，在新首都周边建立12栋高层商业办公楼、5栋高层公寓楼和2座高档酒店。
报道称，新大楼或在2019年6月剪彩，届时埃及总统阿卜杜勒—法塔赫·塞西会邀请外国使节共同到场。该项目发言人侯赛尼拿巴西举例子说：“在巴西，他们原本已经有了里约热内卢，但是后来首都变成了巴西利亚。建新首都可能要花费数十亿美元，我们知道，但是我们需要（新首都）。”
报道称，作为埃及的象征，开罗目前饱受人口过度膨胀之苦。2016年开罗城区的人口已经攀升至2300万，而此后开罗人口又增加了50多万人，这使其成为人口增长最快的大都市。侯赛尼表示：“开罗不再适合埃及人生活居住。街上到处都在堵车，基础设施也已不堪重负。”
报道称，对于名字尚未确定的新首都，有一个问题仍不知道答案：它是否能够吸引（在开罗占大多数的）低收入人群迁入。在社会福利住房的建造问题上，侯赛尼更愿意把球踢到一边去。他对英国《卫报》说：“忘记数字吧，这并不重要而且也没最终确定。我们有一个梦想，我们要创造我们的梦想。”
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