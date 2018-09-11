白宫酝酿新一轮对华加税细节 中方警告将“作出回击”

外媒称，唐纳德 · 特朗普的白宫即将最终确定对 2000 亿美元中国输美产品征收最高 25% 关税的计划，这个决定可能会使中美贸易战急剧升温。





据英国《金融时报》网站 9 月 9 日报道，美国总统已经明确表示要推进执行新一轮关税，但白宫官员正在斟酌此轮关税的力度。





报道称，最具对抗性的做法将是立即对美国政府指定的全部 2000 亿美元产品征税 25%—— 全然不顾美国商界众多人士的强烈批评和中国进行更严厉报复的风险。





报道还称，较温和的做法 —— 分期分批进行和对某些产品征税低至 10% 也在讨论之列 —— 将尽可能减轻对美国经济增长的打击并为中美谈判保留余地。





国家经济委员会负责人拉里 · 库德洛 7 日在彭博电视台的节目中说： “ 我们将就数量、税率、时机作出决定，我不想提前透露。 ”





报道认为，随着美国贸易代表罗伯特 · 莱特希泽和特朗普的贸易顾问彼得 · 纳瓦罗等强硬派在政府内部争论中占据上风，采取较强硬策略的可能性似乎更大。近来比较可喜的就业数字和持续上扬的股市行情也鼓舞了特朗普，让他愈发认定其贸易保护主义政策是有利于经济和金融市场的。





报道称，虽然密切关注着对华贸易争端的商界游说人士声称只要从悬崖边稍有后撤就好，但特朗普若要使北京重返真正的谈判就必须作出重大退让。





报道指出，由于美国中期选举在即，而特朗普所属的共和党正千方百计保住对国会的控制权，这样的彻底转变似乎不大可能出现。





此外据新加坡《联合早报》网站 9 月 10 日报道，路透社消息显示，针对美国总统特朗普早前称，准备对 “ 几乎所有中国产品 ” 征税的言论，中国外交部表示，如果美方一意孤行，对华采取任何新的加征关税措施，中方必然会采取反制措施，坚决维护我们的合法权益。

中国外交部发言人耿爽在

10

日的记者会上作出以上答复。

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