美国股市：纳斯达克指数收挫，Facebook和推特高管遭国会议员质询

* Alphabet、亚马逊和网飞大跌
* 美国最新对华关税计划的公众咨询期周四结束
* 道指微升0.09%，标普500指数跌0.3%，纳斯达克指数下挫1.2%
路透纽约9月5日 - 美国股市周三收盘涨跌互现，纳斯达克指数下跌超过1%，受累于科技股走低，之前Facebook和推特高管在国会议员的质疑声中为公司辩护。
之后，美国司法部表示，将同各州的首席检察官会晤，讨论对社交媒体平台“故意压制思想自由交流”的担忧，但并未点名Facebook和推特。这进一步加剧了科技股的压力。
推特重挫6.1%，Facebook大跌2.3%，对纳斯达克指数和标普500指数构成重大拖累。不过道指勉强收高。
谷歌母公司Alphabet Inc, Snap和微软等其他科技股也下滑。在非必需消费品类股中，投资人也抛售亚马逊和网飞，它们也是所谓的FAANG股成员。
科技股和非必需消费品类股对标普500指数的拖累最大，标普500科技股指数跌1.5%，标普500非必需消费品类股指数跌1.1%。
“这些企业树大招风，因此招致了监管和立法部门的审查，”Amundi Pioneer Asset Management董事总经理John Carey表示，“它们仍是市场领头羊，但有潜在的风险。”
道琼工业指数微升22.51点，或0.09%，至25,974.99点；标准普尔500指数跌8.12点，或0.28%，至2,888.6点；纳斯达克指数回落96.07点，或1.19%，至7,995.17点。
能源股下跌令标普500指数雪上加霜。
油服公司哈里伯顿(Halliburton)劲跌近6%，此前该公司警告称，第三季盈利可能受二叠纪盆地开采活动放缓所累，且中东新合同增长不及预期。
同业斯伦贝谢(Schlumberger)跌1.5%，通用电气旗下油服公司贝克休斯跌2.2%。
美国7月贸易逆差升至五个月高位，政治敏感度很高的对华贸易逆差触及纪录高位，分析师表示，这可能鼓励特朗普政府积极推行其“美国优先”政策议程。
美国商务部周三公布贸易逆差扩大，正值外界普遍预计的政府对另外2,000亿美元中国商品加征关税计划的公众意见征询期结束前一天。
中国电商京东暴跌10.6%，连跌第二日，该公司首席执行官(CEO)刘强东日前因涉嫌性侵，于上周五遭美国警方短暂逮捕后于周六获释。
纽约证交所跌涨股家数比为1.30:1，纳斯达克市场跌涨股家数比为1.63:1。
有45只标普500指数成份股触及52周新高，九只触及新低。有97只纳斯达克指数成份股触及新高，51只触及新低。
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