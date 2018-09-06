美国股市：纳斯达克指数收挫，Facebook和推特高管遭国会议员质询

* Alphabet 、亚马逊和网飞大跌





* 美国最新对华关税计划的公众咨询期周四结束





* 道指微升 0.09% ，标普 500 指数跌 0.3% ，纳斯达克指数下挫 1.2%





路透纽约 9 月 5 日 - 美国股市周三收盘涨跌互现，纳斯达克指数下跌超过 1% ，受累于科技股走低，之前 Facebook 和推特高管在国会议员的质疑声中为公司辩护。





之后，美国司法部表示，将同各州的首席检察官会晤，讨论对社交媒体平台 “ 故意压制思想自由交流 ” 的担忧，但并未点名 Facebook 和推特。这进一步加剧了科技股的压力。





推特重挫 6.1% ， Facebook 大跌 2.3% ，对纳斯达克指数和标普 500 指数构成重大拖累。不过道指勉强收高。





谷歌母公司 Alphabet Inc, Snap 和微软等其他科技股也下滑。在非必需消费品类股中，投资人也抛售亚马逊和网飞，它们也是所谓的 FAANG 股成员。





科技股和非必需消费品类股对标普 500 指数的拖累最大，标普 500 科技股指数跌 1.5% ，标普 500 非必需消费品类股指数跌 1.1% 。





“ 这些企业树大招风，因此招致了监管和立法部门的审查， ”Amundi Pioneer Asset Management 董事总经理 John Carey 表示， “ 它们仍是市场领头羊，但有潜在的风险。 ”





道琼工业指数微升 22.51 点，或 0.09% ，至 25,974.99 点；标准普尔 500 指数跌 8.12 点，或 0.28% ，至 2,888.6 点；纳斯达克指数回落 96.07 点，或 1.19% ，至 7,995.17 点。





能源股下跌令标普 500 指数雪上加霜。





油服公司哈里伯顿 (Halliburton) 劲跌近 6% ，此前该公司警告称，第三季盈利可能受二叠纪盆地开采活动放缓所累，且中东新合同增长不及预期。





同业斯伦贝谢 (Schlumberger) 跌 1.5% ，通用电气旗下油服公司贝克休斯跌 2.2% 。

美国 7 月贸易逆差升至五个月高位，政治敏感度很高的对华贸易逆差触及纪录高位，分析师表示，这可能鼓励特朗普政府积极推行其 “ 美国优先 ” 政策议程。





美国商务部周三公布贸易逆差扩大，正值外界普遍预计的政府对另外 2,000 亿美元中国商品加征关税计划的公众意见征询期结束前一天。





中国电商京东暴跌 10.6% ，连跌第二日，该公司首席执行官 (CEO) 刘强东日前因涉嫌性侵，于上周五遭美国警方短暂逮捕后于周六获释。





纽约证交所跌涨股家数比为 1.30:1 ，纳斯达克市场跌涨股家数比为 1.63:1 。





有 45 只标普 500 指数成份股触及 52 周新高，九只触及新低。有 97 只纳斯达克指数成份股触及新高， 51 只触及新低。





美国各证交所共计成交约

70.3

亿股，过去

20

个交易日的日均成交量为

61.5

亿股。（路透社）

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