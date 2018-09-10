贸易冲突下 中国债市成外国投资者避风港

美媒称，投资组合经理表示，中国政府债券正在为寻求避开贸易战风暴的外国投资者提供越来越多的机会。





据美国消费者新闻与商业频道网站 9 月 4 日报道，华盛顿与北京之间的关税战对中国股市和人民币汇率造成了直接打击。今年以来中国股市和人民币汇率都已大幅下跌。但投资者称，中国正在采取措施增加外国投资者对其不太易受关税影响的政府债券的投资，加上一些及时的技术性因素，这正在成为一个有吸引力的选择。





摩根资产管理公司驻香港的投资组合经理彭逸升称，机会在于几个因素。





彭逸升表示， 2018 年上半年中国债券的表现优于亚洲其他货币的主权债务，因为在股市动荡的情况下，国内投资者寻求避险。





报道称，虽然中国政府债券约 7% 由外国投资者持有，与其他国家相比较低，但正当投资者逃离股市之际，外界越来越多地关注到中国政府债券吸引了外资净流入。





彭逸升称，吸引外国投资者的一个重要因素是对冲成本较低 —— 或投保货币风险的保险较低，比如保护购买人民币债券的美元投资者的保险。





此外，彭逸升及其他投资者表示，中国的债券市场也很受欢迎，因为它与其他市场的相关性较低，这意味着在动荡时期它不会任由摆布。





香港易方达资产管理公司负责国际投资的高级投资组合经理欧文 · 桑夫特说，中国债券市场缺乏总体规模，这也为应对贸易紧张提供了一些免疫力。





他说： “ 贸易冲突会对一国货币造成影响，但对债券市场的直接影响却很小，因为债券市场尚未真正覆盖整个经济。 ”





报道称，这个世界第二大经济体一直通过与香港的互联互通项目让更多外国投资者参与进来。明年将中国政府债券纳入彭博巴克莱全球综合指数的最后技术障碍已清除，预计还将通过 “ 债券通 ” 项目增加外国投资。





报道还称，中国政府近期宣布批准了一项新措施，允许投资组合经理同时代表一只以上基金进行交易，并对境外机构免征三年境内债券市场的利息所得税。





汇丰银行最近在一份报告中说：

“

这些接连宣布的政策表明（中国）当局决心加快开放中国债券市场。

”

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