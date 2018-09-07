澳华裔女子被杀藏尸行李箱 前夫是凶手女儿是帮凶

当地时间 6 日下午，西澳大利亚州最高法院在经过 3 个星期的庭审后认定，华裔女性陈佩雯 2016 年被谋杀抛尸案中，其前夫班安平是凶手，其女儿万怡婷犯协从罪。

据澳大利亚新闻网等澳媒报道，班安平在听到裁定后，面无表情，而万宜婷当庭痛哭。万怡婷在法庭上作证称，她听到了陈佩雯的尖叫声和金属重击声，随后班安平承认他用铸铁镇纸意外杀死了他的前妻。法庭将于 11 月给出对二人的判决。

侦查人员表示，陈女士的脸部和头部遭到钝物重击共 25 次，很有可能死于头骨爆裂。有法医病理学家称，死者可能是在 3-5 个小时内死亡的。





在庭审期间，陪审团听取了更多细节以及近年来班安平的经济困难。检察官贾斯汀 · 威利称，班安平曾是商人，负担女儿们的学费，但后来沦为靠孩子生活。在陈女士遭暴力死亡后的几个星期内，万怡婷曾两次向父亲班安平的银行账户转账 13.5 万美元。

二人此前互相指责对方才是杀人的凶手，而自己只是帮助处理了尸体。早前报道指出，在陈佩雯死亡超过 9 周后，万怡婷向警方报案称母亲失踪。警方随后展开了大量搜寻行动。万怡婷曾于 2016 年 6 月 30 日赴珀斯拜访母亲，在去墨尔本大学读书前，一直与陈佩雯合住。班安平则定居在新加坡及马来西亚，但经常赴澳探亲。

2016

年

7

月，一名渔民在珀斯的天鹅河发现了一具女性尸体，尸体被装在行李箱中，之后确认其身份是

57

岁的华裔女艺术家陈佩雯。陈女士是班安平的第二任妻子，离婚后独自在珀斯生活。她有三个孩子，包括双胞胎女儿和在墨尔本大学读书的小女儿万怡婷。

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