痛骂特朗普匿名文章爆火 外媒怀疑作者是第一夫人

《纽约时报》 5 日罕见刊发了一篇匿名评论文章，名为《我是特朗普政府中的一名抵抗者》，文章对美国总统特朗普大肆批评，并且爆出了一些特朗普政府中不为人知的内幕。外媒报道称，这篇文章出自一名白宫高级官员之手，作者的身份也因此引发外媒的疯狂猜测，连美国第一夫人也被列入怀疑人名单。

英国《每日邮报》报道称，一些人认为，作者可能来自特朗普家族，这其中不排除特朗普的大女儿伊万卡、女婿库什纳，甚至还有人怀疑可能是 “ 第一夫人 ” 梅拉尼娅。

报道称，梅拉尼娅看似乎不太可能成为被怀疑的对象，但有网友指出，第一夫人曾多次释放反对丈夫政策的信号，其中包括她穿过一件夹克，夹克上印有 “ 我真的不在乎，你呢 ” 几个字，此事曾一度引发热议，当时就有不少人质疑她是在借助衣服隐晦地表明自己对特朗普移民政策的实际态度。





至于 “ 第一女儿 ” 伊万卡，由于她曾表示想努力让父亲听到自己的声音，但似乎并没有成功，特别是在特特朗普政府针对移民家庭的 “ 骨肉分离 ” 政策方面，伊万卡和父亲特朗普显然是有分歧的。

报道称，匿名作者也可能会是任何一位白宫工作人员，而参议院确认的白宫官员职位有数千个。不过，侦探将目光聚集到了一个单词上 ——“lodestar” （字面意思为指示方向的星星，尤指北极星）。

语言分析专家指出，副总统迈克 · 彭斯（ Mike Pence ）最爱使用这个词，他也经常在演讲中使用这个词。不过也有人认为，这个词可能是故意加进去的，目的是为了混淆视听。

《纽约时报》的一位发言人也表示，将这个单词解读为一种暗示显然是错误的。他指出，《纽约时报》的高级编辑不会不知道政府官员经常使用的标志性用词。





尽管目前关于这位匿名作者的线索不多，但被列入怀疑名单的人却不少，除了副总统迈克

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彭斯（

Mike Pence

），美国国防部长詹姆斯

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马蒂斯（

James Mattis

）、白宫幕僚长约翰

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凯利（

John Kelly

）、司法部长杰夫

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塞申斯（

Jeff Sessions

）、国家情报总监丹

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科茨（

Dan Coats

）也遭到怀疑。

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