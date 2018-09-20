马来西亚发生“假酒杀人”事件：48小时51人中毒 至少19人身亡

台媒称，马来西亚目前正经历着近年来最大规模的“假酒杀人”事件。马来西亚警方表示，自9月17日晚间开始，吉隆坡与雪兰莪州地区，突然连续传出大量的甲醇中毒病例，直到9月19日清晨为止，马来西亚卫生部已确认51起病例，其中19人死亡，14人住院中有生命危险。马来西亚警方表示，这些中毒患者，大多是来自尼泊尔与南亚的外籍人士，症状发作前也都曾饮用多种外籍厂牌的啤酒与威士忌，因此全案也正朝“私酿假酒”的方向大举查缉。
据台湾联合新闻网9月19日报道，马来西亚警方表示，这波假酒中毒案自9月17日传出送医通报后，48小时内已有51起病例，其中吉隆坡有6案、雪兰莪州则有45案；至于死亡的19人身份，则有2名马来西亚公民、2名孟加拉人与15名尼泊尔人。
“这51起中毒通报，皆出现了‘甲醇中毒’的症状……除了3名马来西亚公民外，其余患者则都是来自缅甸、尼泊尔、孟加拉与印度的外籍人士。”马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆·阿卜杜拉表示。
报道称，甲醇中毒是一般假酒事件中常见的症状，尽管甲醇在人体内会被转化为具有强烈毒性的甲醛，但因生产成本较低、又和酒精乙醇的气味相似，因此许多不良的私酒商人都会在酒精饮品中混入甲醇，借以谋取价差暴利。
报道还称，这51起中毒案，在通报前都曾在当地饮用或购买三种品牌饮品，它们包括——缅甸品牌“曼德勒威士忌”、“大皇家威士忌”，以及印度品牌“翠鸟啤酒”。
努尔·希沙姆·阿卜杜拉表示，一般来说，在饮用含甲醇的假酒饮品后，12至48小时内就会出现头晕、上吐下泻、恶心、嗜睡、呼吸急促与心跳加速等早期症状。由于这些不适与乙醇造成的“酒醉”状况类似，患者往往因延误就医，而造成视觉神经受损、永久性失明甚至死亡。
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