马来西亚发生“假酒杀人”事件：48小时51人中毒 至少19人身亡

台媒称，马来西亚目前正经历着近年来最大规模的 “ 假酒杀人 ” 事件。马来西亚警方表示，自 9 月 17 日晚间开始，吉隆坡与雪兰莪州地区，突然连续传出大量的甲醇中毒病例，直到 9 月 19 日清晨为止，马来西亚卫生部已确认 51 起病例，其中 19 人死亡， 14 人住院中有生命危险。马来西亚警方表示，这些中毒患者，大多是来自尼泊尔与南亚的外籍人士，症状发作前也都曾饮用多种外籍厂牌的啤酒与威士忌，因此全案也正朝 “ 私酿假酒 ” 的方向大举查缉。





据台湾联合新闻网 9 月 19 日报道，马来西亚警方表示，这波假酒中毒案自 9 月 17 日传出送医通报后， 48 小时内已有 51 起病例，其中吉隆坡有 6 案、雪兰莪州则有 45 案；至于死亡的 19 人身份，则有 2 名马来西亚公民、 2 名孟加拉人与 15 名尼泊尔人。





“ 这 51 起中毒通报，皆出现了 ‘ 甲醇中毒 ’ 的症状 …… 除了 3 名马来西亚公民外，其余患者则都是来自缅甸、尼泊尔、孟加拉与印度的外籍人士。 ” 马来西亚卫生部总监努尔 · 希沙姆 · 阿卜杜拉表示。





报道称，甲醇中毒是一般假酒事件中常见的症状，尽管甲醇在人体内会被转化为具有强烈毒性的甲醛，但因生产成本较低、又和酒精乙醇的气味相似，因此许多不良的私酒商人都会在酒精饮品中混入甲醇，借以谋取价差暴利。





报道还称，这 51 起中毒案，在通报前都曾在当地饮用或购买三种品牌饮品，它们包括 —— 缅甸品牌 “ 曼德勒威士忌 ” 、 “ 大皇家威士忌 ” ，以及印度品牌 “ 翠鸟啤酒 ” 。





努尔 · 希沙姆 · 阿卜杜拉表示，一般来说，在饮用含甲醇的假酒饮品后， 12 至 48 小时内就会出现头晕、上吐下泻、恶心、嗜睡、呼吸急促与心跳加速等早期症状。由于这些不适与乙醇造成的 “ 酒醉 ” 状况类似，患者往往因延误就医，而造成视觉神经受损、永久性失明甚至死亡。





报道称，虽然马来西亚的国民饮酒量，是亚洲最少的国家之一；但自今年

9

月起，马来西亚改征销售税及服务税后，酒类的税额又更为增加，因此大马警方目前也怀疑这次以移工受害为主的假酒风暴，或与地下假酒厂的大举扩张有关。

Twitter

sgnypost





