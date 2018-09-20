联合国报告吁起诉缅军方领导 提出种族灭绝的指控

联合国在周二发布的一份具有里程碑意义的报告中说，缅甸军方领导人应以对罗兴亚人进行种族灭绝为由受到起诉。报告还批评联合国自身的机构在对抗缅甸政府践踏人权的行动时没有采取足够行动。





这份 444 页的报告对针对穆斯林少数群体罗兴亚人的屠杀及其他行动进行了迄今为止最为详细和最具冲击力的调查，这些行动 · 造成 1 万人死亡，并将大约 70 万人赶入了邻国孟加拉国。





报道称，卫星图像、对受害者的采访以及幸存者受伤的图片描绘出了大规模组织和残忍行径的画面。





联合国的这份报告是在联合国人权理事会于日内瓦举行的一次会议上提交和讨论的。缅甸代表说，报告有偏见，会煽动民族分裂。该报告是一个实况调查团于上个月发表的初步文件的完整版。





这份报告说，需要对军方领导人提出种族灭绝的指控，并敦促联合国安理会将此案提交给总部设在海牙的国际刑事法院，或者成立一个特别法庭。





但报告也严厉批评了一些联合国机构，称它们优先考虑实现发展目标和与政府开展秘密外交，对违规行为视而不见。报告说： “ 这种做法显然失败了；联合国作为一个整体未能充分解决人权问题。 ”

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