加拿大拒绝追随美澳！加媒：加安全高官称没必要封杀华为

加媒称，加拿大高官称，鉴于加拿大强大的网络安全保障措施，没有必要封杀华为。





据加拿大《环球邮报》网站 9 月 23 日报道，加拿大网络安全最高官员说，渥太华确信有足够的保障措施来应对风险，认为没有必要效仿美国和澳大利亚，禁止中国电信巨头华为向加拿大提供 5G 无线网络。





加拿大网络安全中心新任负责人斯科特 · 琼斯说，加拿大拥有强大的系统来对华为的设备和软件进行测试以防止安全漏洞，他认为其设备优于加拿大的某些盟友。





“ 我们与我们的电信供应商建立了非常先进的关系，从我了解的情况来看，这与大多数其他国家不同， ” 琼斯上周晚些时候在下议院公共安全和国家安全委员会说， “ 在致力于加强更广泛的适应力方面，我们有一个非常深入的计划，特别是在考虑下一代电信网络时。 ”





报道称，华盛顿一直在向加拿大、英国和新西兰 ——“ 五只眼睛 ” 情报联盟的另外三个伙伴 —— 施压，试图迫使它们与美国和澳大利亚一道，禁止中国电信设备供应商为加拿大的 5G 网络提供设备。





报道还称， 5G 是下一代蜂窝技术，需要大量增加蜂窝站点数量，以提供密集的覆盖网络和更快的下载速度。美国国家安全机构以及加拿大间谍机构的三位前负责人都表示华为不可信，加拿大应该禁止这家总部设在深圳的企业为这个国家的 5G 网络提供基础设施。





琼斯说，加拿大试图向美国和澳大利亚解释，加拿大的测试系统是如何运作的。负责保护该国免遭网络袭击和间谍活动的加拿大通信安全局已经建立了由华为出资的 “ 白色实验室 ” 。





据报道，一位政府高级官员表示，加拿大的网络专家正在研究当开始使用 5G 网络时，保护加拿大通信网络的最佳方式，他们不希望将来采取的任何行动被解读为是针对某一特定公司的行动。





报道称，加拿大目前正在进行国家安全分析，以尽量减少外国电信公司生产的设备造成的网络威胁，并找到获得 5G 技术的方法，包括华为在内的许多公司都在研究这一技术。这位官员表示，政府不相信这次审查时间紧迫，因为预计到 2022 年前加拿大都不会部署 5G 网络。





琼斯表示，政府对排除华为等公司持谨慎态度，因为减少电信设备供应商数量意味着如果一家供应商的设备受到影响，加拿大将变得更加脆弱。

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