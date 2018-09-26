油价创四年新高引发明年“破百”猜想

英媒称，尽管美国总统唐纳德·特朗普要求全球产油国采取行动为油价降温，但这些国家决定不进一步增加产量。随后，油价24日升至每桶超过81美元，创四年来的新高。
据英国《金融时报》网站9月24日报道，上周末在阿尔及利亚举行的会议上，沙特阿拉伯、俄罗斯以及它们在石油输出国组织（欧佩克）内外的盟友拒绝在6月商定的产量基础上进一步增产。
美国对伊朗能源行业的制裁将于11月生效。但随着买家担心遭受经济惩罚而减少购买伊朗石油，该国的石油出口已开始受到打击。
德国商业银行的卡斯滕·弗里奇说：“这是石油市场对‘欧佩克+’集团拒绝增加石油产量作出的反应。”
24日，布伦特原油价格在伦敦尾盘交易时段达到81.39美元的高点，当日上涨2.58美元。这是自2014年底以来未曾达到过的水平。当时，因为激增的产量超过全球需求，能源行业陷入困境。
大宗商品交易商荷兰托克有限公司的石油交易联席主管本·勒科克24日在新加坡的一次能源会议上说，随着石油供应在美国对伊朗的制裁全面实施时开始收紧，布伦特原油价格明年初可能突破每桶100美元。
美国基准油价西得克萨斯中间基原油价格上涨1.71美元，在纽约午盘交易时段达到每桶72.49美元，为7月以来的最高水平。
对供应趋紧的担忧导致原油价格上涨，使得特朗普敦促沙特及其欧佩克盟友提高产量，以抑制油价。
特朗普20日在推特上写道：“欧佩克垄断集团必须让价格降下来！”在11月中期选举之前，美国官员担心原油价格上涨可能对国内燃料成本造成影响。
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