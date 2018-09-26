油价创四年新高引发明年“破百”猜想

英媒称，尽管美国总统唐纳德 · 特朗普要求全球产油国采取行动为油价降温，但这些国家决定不进一步增加产量。随后，油价 24 日升至每桶超过 81 美元，创四年来的新高。





据英国《金融时报》网站 9 月 24 日报道，上周末在阿尔及利亚举行的会议上，沙特阿拉伯、俄罗斯以及它们在石油输出国组织（欧佩克）内外的盟友拒绝在 6 月商定的产量基础上进一步增产。





美国对伊朗能源行业的制裁将于 11 月生效。但随着买家担心遭受经济惩罚而减少购买伊朗石油，该国的石油出口已开始受到打击。





德国商业银行的卡斯滕 · 弗里奇说： “ 这是石油市场对 ‘ 欧佩克 +’ 集团拒绝增加石油产量作出的反应。 ”





24 日，布伦特原油价格在伦敦尾盘交易时段达到 81.39 美元的高点，当日上涨 2.58 美元。这是自 2014 年底以来未曾达到过的水平。当时，因为激增的产量超过全球需求，能源行业陷入困境。





大宗商品交易商荷兰托克有限公司的石油交易联席主管本 · 勒科克 24 日在新加坡的一次能源会议上说，随着石油供应在美国对伊朗的制裁全面实施时开始收紧，布伦特原油价格明年初可能突破每桶 100 美元。





美国基准油价西得克萨斯中间基原油价格上涨 1.71 美元，在纽约午盘交易时段达到每桶 72.49 美元，为 7 月以来的最高水平。





对供应趋紧的担忧导致原油价格上涨，使得特朗普敦促沙特及其欧佩克盟友提高产量，以抑制油价。





特朗普 20 日在推特上写道： “ 欧佩克垄断集团必须让价格降下来！ ” 在 11 月中期选举之前，美国官员担心原油价格上涨可能对国内燃料成本造成影响。





尚不清楚伊朗出口下降会有多严重，这助长了石油市场的看涨情绪。自

5

月以来，伊朗石油日均出口量已减少

50

万桶以上，跌至不到

200

万桶。

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