兹卡减毒活疫苗或成抗癌利器 可杀死胶质母细胞瘤

美媒称，在研发和测试可抵御兹卡病毒（ ZIKV ）的疫苗的过程中，新研究表明人们也许偶然发现了治疗最致命癌症之一的方法。





据美国《大众科学》月刊网站 9 月 21 日报道，在美国《微生物学》网络杂志发表的新研究中，来自得克萨斯大学医学分部加尔维斯顿校区和中国的一组研究人员，成功地使用目前处于研发阶段的 ZIKV 疫苗杀死了胶质母细胞瘤。





报道称，胶质母细胞瘤是一种极具侵略性的脑癌，大多数患者患病后会在两年内死去，存活超过五年的患者不足 3% 到 5% 。而且即使经过手术及随后高剂量的放疗和化疗，这种癌症通常还是会复发，可能是因为胶质母细胞瘤干细胞可以隐藏在健康的大脑组织下。





报道称，引发胎儿脑部损害的 ZIKV 的病理学机制令其成为对抗胶质母细胞瘤的有力潜在武器。未参与这一研究的华盛顿大学（圣路易斯）的神经肿瘤医生米兰 · 切达解释说： “ZIKV 的目标是胎儿正在发育的大脑中的普通干细胞，而对成年人的大脑只有很少的影响。 ” 切达此前曾研究过 ZIKV 与胶质母细胞瘤之间的互动关系。





事实证明， ZIKV 特别喜欢以还未完全成长为完整神经元的神经干细胞为目标。胎儿正在发育的大脑显然充满这类细胞。切达说： “ 由于胶质母细胞瘤干细胞与神经干细胞有一些共性，我们设想可以利用 ZIKV 的自然磨炼和细胞溶解行为来锁定并杀死癌症干细胞。 ”





美国克利夫兰诊所勒纳研究所的研究人员、没有参与这一研究的贾斯汀 · 莱西亚说， “ 将病毒当作某种形式的癌症治疗手段是有潜力的。其关键优势是，病毒有能力在直接杀死肿瘤细胞的同时激活免疫系统。但主要不足是，不确定能否控制病毒的复制。这些方法仍可能产生脱靶效应 ” ，事实上导致病毒转而攻击体内健康细胞。





切达及其同事曾在 2017 年发表的研究中表明，处于正常状态的 ZIKV 可以在体外锁定并杀死胶质母细胞瘤。体内注入 ZIKV 后，患有胶质母细胞瘤的小鼠的寿命比未接受治疗的小鼠长两到三倍 —— 这一切都在非肿瘤细胞不受影响的状态下进行。





报道称，从事该研究的得克萨斯大学医学分部遗传学家石培勇（音）决定更进一步，并观察 ZIKV 更安全的形式是否可以在排除感染风险的情况下达到同样的效果。因此他及同事使用了 ZIKV-LAV 疫苗，这种疫苗用减毒的活体病毒来预防 ZIKV 感染。





研究团队在没有免疫系统的小鼠身上测试了这一疫苗，发现它不会造成感染，且不会损伤小鼠大脑并引发行为问题。更重要的是，研究人员还在移植了源自人类患者的两种胶质母细胞瘤中的一种的小鼠身上测试了该疫苗。疫苗总体控制住了肿瘤的生长势头，特别是锁定并消灭了引发两种肿瘤的大脑干细胞，分别将小鼠寿命从 30 天延长到 48 天，以及从 31 天延长到 53 天。





报道称，这样的结果令人激动，但人们离成功使用

ZIKV

消灭最致命的脑癌仍有很长的路要走。

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