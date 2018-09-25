伊朗指责美以等国参与阅兵式袭击：誓言对恐袭展开报复

外媒称，伊朗革命卫队 23 日誓言将针对阅兵式袭击事件展开 “ 致命且刻骨铭心的 ” 报复行动。这次袭击事件造成 25 人丧生，其中包括 12 名他们的革命卫队战友。伊朗政府指责海湾国家在背后支持实施袭击的枪手。





据路透社 9 月 23 日报道，在美国及其海湾盟国正竭力孤立伊朗之际， 22 日发生的袭击事件给伊朗安全部门造成了沉重打击。





据国家媒体报道，伊朗革命卫队在声明中说： “ 鉴于革命卫队完全掌握了实施袭击的恐怖分子头目的部署中心 …… 他们近期将面临致命且刻骨铭心的报复。 ”





报道称， “ 伊斯兰国 ” 组织的阿马克通讯社发布了一段视频，其中显示三名男子正驾车前往袭击地点。其中一名头戴棒球帽的男子在视频中用波斯语讨论即将实施袭击一事。





与此同时， “ 阿瓦士全国抵抗 ” 组织也声称 22 日的袭击是该组织所为。该组织是伊朗阿拉伯族裔的反对派运动，它一直寻求盛产石油的胡齐斯坦省自治。





伊朗革命卫队的高级指挥官们表示，发生在阿瓦士的恐袭事件是由海湾国家和以色列训练的激进分子实施的，他们背后有美国撑腰。但革命卫队不大可能直接打击这些敌人。





报道称，革命卫队可能向在伊拉克或叙利亚境内的可能与实施这次袭击的恐怖分子有关联的反对派组织发射导弹，以显示力量。





他们还有可能在胡齐斯坦省实行严格的安全措施，逮捕国内政敌，包括民权活动人士。

另据路透社 9 月 24 日报道，伊朗革命卫队副司令 24 日警告美国和以色列当心来自德黑兰的 “ 毁灭性 ” 反击，并指责美以两国参与了发生在阿瓦士市阅兵式上的袭击事件。





侯赛因 · 萨拉米在遇难者葬礼举行前发表演讲说： “ 你们以前见识过我们的报复 …… 你们会看到我们的报复将是压倒性和毁灭性的，你们将为自己的行为感到后悔。 ” 葬礼由国家电视台现场直播。





据报道，伊朗情报和安全部长马哈茂德 · 阿拉维称，与此次袭击有关的一个嫌犯团伙已经被逮捕。





此外据美联社 9 月 23 日报道，伊朗总统 23 日未点名道姓地指责美国在海湾地区的某个盟国是伊朗阅兵式袭击事件的幕后黑手。这起恐怖袭击事件造成 25 人死亡， 60 人受伤，进一步加剧了地区紧张局势。





报道称，鲁哈尼有可能指的是沙特阿拉伯、阿联酋或巴林 —— 它们是与美国关系密切的军事盟友，视伊朗为地区威胁，原因是伊朗支持中东地区的激进武装组织。





在离开德黑兰前往纽约出席联合国大会前，鲁哈尼说： “ 该地区那些唯利是图的小国全都受美国支持。是美国人煽动它们，并为它们作案提供必要的手段。 ”

又据路透社 9 月 24 日报道，成千上万的民众 24 日挤满了伊朗西南部城市阿瓦士的街头，以悼念在一次阅兵式袭击事件中的遇难者。这次袭击造成 25 人死亡，其中包括 12 名精锐的革命卫队成员。





报道称，伊朗已经宣布

24

日为全国哀悼日。阿瓦士市所在的胡齐斯坦省的政府办公场所、银行、中小学和大学将关闭。

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