战机涨价却让中巴“背锅”？印防长拒绝透露“阵风”价格

据印度-亚洲新闻社网站报道称，印度国防部长尼尔马拉·西塔拉曼拒绝透露每架装备武器的“阵风”式战斗机的准确全价，称“有关武器系统的信息泄露最终会帮助巴基斯坦和中国”。
报道称，西塔拉曼在印度电视台播出的一个节目中说，政府从法国政府购买的36架“阵风”式战斗机价格比团结进步联盟前政府商定的价格低9%。
据印度电视台报道，她称国大党有关“阵风”式战斗机交易没有得到内阁安全委员会批准的说法是赤裸裸的谎言。
她说，“这是赤裸裸的谎言。总理2015年访问了巴黎，签署了一份意向备忘录。这不需要内阁安全委员会批准。在价格最终确定后，2016年9月签署了政府间协议，为此，内阁安全委员会的最终批准是在当年8月进行的。”
当被问到她为何没有按照国大党主席拉胡尔·甘地的要求披露每架“阵风”式战斗机的全价时，她说：“他担心谁？ 泄露（关于“阵风”战斗机装备的武器系统的）信息，他试图帮助谁？ 要求我们作出答复，最终谁将受益？这是我认真要问的。是巴基斯坦还是中国？我们必须这样做吗？ 我感到遗憾的是，这个最古老在野党的主席竟然提出这样的要求。”
她说，政府已经在议会披露了“阵风”式战斗机的基本价格，但拉胡尔正在将“阵风”式战斗机的基本价格与最终价格进行比较。他认为最终价格为160亿卢比。
西塔拉曼说，有关购买“阵风”式战斗机的谈判始于2007年团结进步联盟执政期间，随后谈判被冷藏了5年。
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