    • 2018年9月25日

    Home global 战机涨价却让中巴“背锅”？印防长拒绝透露“阵风”价格

    战机涨价却让中巴“背锅”？印防长拒绝透露“阵风”价格

    星期二, 九月 25, 2018

    据印度-亚洲新闻社网站报道称，印度国防部长尼尔马拉·西塔拉曼拒绝透露每架装备武器的阵风式战斗机的准确全价，称有关武器系统的信息泄露最终会帮助巴基斯坦和中国

    报道称，西塔拉曼在印度电视台播出的一个节目中说，政府从法国政府购买的36阵风式战斗机价格比团结进步联盟前政府商定的价格低9%

    据印度电视台报道，她称国大党有关阵风式战斗机交易没有得到内阁安全委员会批准的说法是赤裸裸的谎言。

    她说，这是赤裸裸的谎言。总理2015年访问了巴黎，签署了一份意向备忘录。这不需要内阁安全委员会批准。在价格最终确定后，20169月签署了政府间协议，为此，内阁安全委员会的最终批准是在当年8月进行的。

    当被问到她为何没有按照国大党主席拉胡尔·甘地的要求披露每架阵风式战斗机的全价时，她说：他担心谁？ 泄露（关于阵风战斗机装备的武器系统的）信息，他试图帮助谁？ 要求我们作出答复，最终谁将受益？这是我认真要问的。是巴基斯坦还是中国？我们必须这样做吗？ 我感到遗憾的是，这个最古老在野党的主席竟然提出这样的要求。

    她说，政府已经在议会披露了阵风式战斗机的基本价格，但拉胡尔正在将阵风式战斗机的基本价格与最终价格进行比较。他认为最终价格为160亿卢比。

    西塔拉曼说，有关购买阵风式战斗机的谈判始于2007年团结进步联盟执政期间，随后谈判被冷藏了5年。

    “201112月或20121月，据宣布每架阵风式战斗机的基本价格将为52亿卢比。如果当时团结进步联盟政府2012年以这一价格购买这些飞机，那么到2015年或2016年，18架造好的飞机中的第一架就会到来。到那时，每年3%的成本上涨已经生效，到20152016年，每架飞机的成本将上升到73.8亿卢比。

    _____________

    请加入我们的FacebookTwitterG+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost



    Read more
    时间：
    标签：