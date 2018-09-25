战机涨价却让中巴“背锅”？印防长拒绝透露“阵风”价格

据印度 - 亚洲新闻社网站报道称，印度国防部长尼尔马拉 · 西塔拉曼拒绝透露每架装备武器的 “ 阵风 ” 式战斗机的准确全价，称 “ 有关武器系统的信息泄露最终会帮助巴基斯坦和中国 ” 。





报道称，西塔拉曼在印度电视台播出的一个节目中说，政府从法国政府购买的 36 架 “ 阵风 ” 式战斗机价格比团结进步联盟前政府商定的价格低 9% 。





据印度电视台报道，她称国大党有关 “ 阵风 ” 式战斗机交易没有得到内阁安全委员会批准的说法是赤裸裸的谎言。





她说， “ 这是赤裸裸的谎言。总理 2015 年访问了巴黎，签署了一份意向备忘录。这不需要内阁安全委员会批准。在价格最终确定后， 2016 年 9 月签署了政府间协议，为此，内阁安全委员会的最终批准是在当年 8 月进行的。 ”





当被问到她为何没有按照国大党主席拉胡尔 · 甘地的要求披露每架 “ 阵风 ” 式战斗机的全价时，她说： “ 他担心谁？ 泄露（关于 “ 阵风 ” 战斗机装备的武器系统的）信息，他试图帮助谁？ 要求我们作出答复，最终谁将受益？这是我认真要问的。是巴基斯坦还是中国？我们必须这样做吗？ 我感到遗憾的是，这个最古老在野党的主席竟然提出这样的要求。 ”





她说，政府已经在议会披露了 “ 阵风 ” 式战斗机的基本价格，但拉胡尔正在将 “ 阵风 ” 式战斗机的基本价格与最终价格进行比较。他认为最终价格为 160 亿卢比。





西塔拉曼说，有关购买 “ 阵风 ” 式战斗机的谈判始于 2007 年团结进步联盟执政期间，随后谈判被冷藏了 5 年。





“2011

年

12

月或

2012

年

1

月，据宣布每架

‘

阵风

’

式战斗机的基本价格将为

52

亿卢比。如果当时团结进步联盟政府

2012

年以这一价格购买这些飞机，那么到

2015

年或

2016

年，

18

架造好的飞机中的第一架就会到来。到那时，每年

3%

的成本上涨已经生效，到

2015

至

2016

年，每架飞机的成本将上升到

73.8

亿卢比。

”

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