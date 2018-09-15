英媒文章：特朗普让工厂回流美国纯属幻想

英国《泰晤士报》网站 9 月 12 日发表题为《特朗普对美中贸易数字的看法忽略了附加价值》的文章称，对于害怕卷入与中国不断升级的贸易战的美国企业来说，唐纳德 · 特朗普提供了一个简单的解决办法。如果你想避开惩罚性关税，那么把你的工厂带回美国好了。这是上周末传递给苹果公司首席执行官蒂姆 · 库克的信息。总统在推特网站上发文说： “ 现在开始建设新工厂吧。 ”





文章称，用一众光鲜亮丽的新建高技术工厂重振 “ 锈带 ” 的想法肯定对丑闻缠身的特朗普内阁具有一定的吸引力。但是，就像英国脱欧支持者怀有的重建大英帝国旧贸易线路的梦想一样，它纯属幻想。





文章称，全球化的大船已经彻底扬帆起航。库克先生将发布的一系列 iPhone 新机型是全球数百家供应商和第三方制造商参与的复杂供应链的产物。 iPhone 手机可能是在加利福尼亚州设计的。但它是一件全球性产品。





文章称，上世纪 80 年代，大多数消费类电子产品是由企业在本地生产的。诺基亚公司逐渐从其位于芬兰小镇萨洛的工厂主宰了全球手机产业。但在上世纪 90 年代，美国科技公司开始将生产外包，并开始更多地在海外采购零部件。 1998 年，苹果公司联合创始人史蒂夫 · 乔布斯从个人电脑制造商康柏公司那里挖来了库克，库克当时在康柏公司任供应链专家。





在库克先生领导下，苹果公司建立了一个既能提供零部件又能组装设备的海外企业网络。就 iPhone 而言，它依赖着超过 750 个外部合作伙伴，包括中国的近 350 个合作伙伴。苹果公司从日本采购存储芯片，从韩国采购触摸屏，从总部位于剑桥大学的半导体设计商安谋科技公司采购应用程序处理技术。库克先生利用中国深圳的一家规模庞大的工厂组装 iPhone 和 iPad ，这家工厂由台湾地区的企业富士康科技集团经营。





文章称，让这些复杂的构造解体将是极其不切实际的，而且将只会推高美国和其他地方的 iPhone 用户付出的代价。对美国经济来说，这样做的好处也将是微不足道的。根据市场研究公司 IHS 马基特公司的统计数字，苹果公司生产一部 iPhone X 手机的成本估计为 378.25 美元，其中仅有 8 美元是组装成本。





苹果公司创造的绝大部分价值 —— 以及它为山姆大叔带来的税收 —— 都来自其硅谷总部创造出来的设计和知识产权。对于被全球化抛在后面的老工业区来说，将制造业带回国并不是万灵丹。如果各州要实现制造业复兴，那么需要付出的努力远远不止把在深圳进行的低薪组装工作迁回国内那么简单。





文章称，认为中国在合同制造业方面的实力已经将美国的贸易逆差推到危险高度的看法充其量是一种误解。目前，贸易统计把一种在中国组装起来的设备的大部分制造成本都算作进口成本，而不管其中有多少零部件是中国制造的。





世界贸易组织目前正在考虑改变数字计算方法，以便更准确地反映附加值。





文章建议，与其处处对世贸组织进行破坏，白宫不如支持这项改革。目前的贸易数据一团糟，亟待实施彻底改革。

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