港媒评述：菲律宾处置军舰搁浅释放积极信号

香港《南华早报》网站 9 月 13 日刊载中美研究中心执行主任洪农题为《搁浅在南中国海浅滩的海军舰艇透露了中菲关系的什么状况》的文章称， “ 德尔毕拉尔 ” 号很快被拖走为中菲两国关系释放了一个积极的信号。 1999 年的搁浅事故不会再次上演。





文章称，菲律宾海军 “ 德尔毕拉尔 ” 号巡逻舰 8 月 29 日在南沙群岛海域的半月礁搁浅。这艘巡逻舰是菲律宾武装部队从美国海岸警卫队获得的 3 艘军舰之一，目前是菲律宾海军最大的军舰。

文章称，半月礁位于仁爱礁以南。菲律宾海军的一艘运输舰曾在 1999 年故意搁浅仁爱礁，自那以来一直充当该国的军事哨所。





文章称，此次发生意外搁浅后，菲律宾国防部官员通知了中国政府，但拒绝中方提供帮助。菲律宾军事官员与美国讨论了 “ 持续存在的合作 ” ，以帮助它修复搁浅的军舰。





文章援引菲律宾军方发言人的话说，他们 9 月 3 日雇了两艘拖船将该舰拖至菲律宾一港口进行维修。





文章称，该舰被拖回的速度比许多国际和地区分析人士认为的要快得多。





文章称，近来，菲律宾迅速采取措施恢复与中国的关系。





菲律宾财政部长卡洛斯 · 多明格斯 8 月 22 日在北京的一个会议上亲自对中国在基础设施建设方面的支持向中方表示感谢。





中菲还在讨论联合开发深海资源事宜。





文章称， “ 德尔毕拉尔 ” 号很快被拖走为中菲两国关系释放了一个积极的信号。 1999 年的搁浅事故不会再次上演。





文章认为，作为南海争端的两个主要国家，中国和菲律宾在推进达成南海行为准则的最终协议的同时，保持友好的氛围，避免破坏两国建立信任的措施非常重要。





文章称，同样重要的是，中美两国间的信任赤字不应该因这种意外事件而进一步扩大。

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