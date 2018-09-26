日本经济或走向“最糟糕剧本”？安倍连任后难题堆积如山

外媒称，日本首相安倍晋三在自民党总裁选举中实现了连续第三次当选，但经济和外交等需要解决的难题堆积如山。
自民党内质疑安倍修宪态度
据共同社9月22日报道，安倍有意维持“独大”体制，在剩下3年任期内实现施行修改后的新《宪法》，然而对于围绕修宪的安倍态度，自民党内也有不少不同意见。
安倍自豪地认为，安倍政府能克服安全保障相关法和农协改革等棘手的政治课题，其原动力正是自上而下的决策，并将在总裁选举中击败了批评“独大”的前干事长石破茂理解为“自己的政治手法获得了信任”。
安倍强调要“谦虚细致、谨慎地展开”，但对于其在修宪讨论中急于达成结论，然而质疑安倍这种着急姿态的意见也早早涌现，石破从正面牵制称“草率对待宪法，就是没有认真地为国家考虑”。
报道称，被定位为修宪势力的公明党也担忧若勉强推进修宪讨论，或将招致舆论背离，该党干部显露警惕称“不会赞同危险的修宪”。
报道指出，若强行推进修宪，或将招致公明党态度转为强硬，能否实现安倍的修宪夙愿尚是未知数。
日本经济或走向最糟糕剧本？
据共同社9月22日报道，安倍在未兑现“完全摆脱通缩”这一承诺的情况下进入了总裁的新任期，3年内能否实现其摆脱通缩宣言成为经济运营的焦点，但作为关键的物价上涨则缺乏力度。
报道称，安倍在总裁选举中，一方面夸耀就业环境改善、税收增加等政绩，另一方面并未提及削减财政支出等伴有疼痛感的具体措施，再次明确了优先经济增长的态度。
不过，安倍作为政绩的有效求人倍率的上升，也反映出劳动年龄人口减少造成的人手短缺问题。此前已两度推迟需要广泛增加负担的消费税税率上调至10%，也为整顿财政之路蒙上了阴影。
此外，反映企业收益用于人工费比例的“劳动分配率”更是创上世纪七十年代以来的低水平，通过促进工资增长来刺激经济形势和物价的政策似乎陷入僵局，迎来“算总账”的“安倍经济学”前路愈发难行。
另据《日本经济新闻》网站9月21日报道，迄今为止，战后第二长的经济复苏一直支撑着安倍政权，但如果将目光投向世界经济的前景，一直成为长期政权东风的经济有可能变为逆风，货币和财政等政策应对的余地有限，因此经济运行有可能面临难关。
到今年12月，日本的经济复苏时期将达到73个月，创出战后最长时间。
报道指出，问题在于，日本缺乏应对海外逆风的政策转变空间。日本银行（央行）目前仍维持货币宽松，野村综合研究所的木内登英表示，即使经济恶化风险扩大，“也几乎没有应对余地。所有的宽松举措都是副作用比效果更大”。木内指出，可以设想日本政府通过增发国债进行财政刺激、日本银行增加国债买入量这一“最糟糕的剧本”。
安倍面临凝聚力试炼
据《日本经济新闻》网站9月21日报道，要实现安倍一直以来的修宪愿望，政权不可缺少凝聚力。但安倍在9月20日的记者会上针对修宪等议题表示，“实现并不容易，这是充满荆棘的道路”。
报道称，任期结束已成定局之际的政权将面临与“跛脚鸭”的战斗，党内的关注焦点也将转向谁能夺得“后安倍时代”的首相宝座。
2019年春季面临统一地方选举，夏季举行参议院选举，如何度过这些难关将左右政权运营。在党内，越来越多的声音开始寻求广受舆论支持的“候选人”。石破的地方票超出预期，反映出选民对长期政权的“厌倦”，“安倍流”的执政风格有时看起来有些强硬，如果得不到修正，针对首相的不满有可能突然爆发。
报道称，安倍为了维持政权的凝聚力，首先将倡导修宪，在总裁选举中他也呼吁在临时国会上提出自民党修宪案，在参议院选举之前希望得到保守阶层的支持，但实现面临的阻碍很高。此前一直提振政权的“安倍经济学”也无法摆脱对货币宽松和财政刺激的依赖。在经济调控方面，具体如何描绘摆脱通货紧缩的道路将是焦点。如果安倍无法在剩余的3年任期中摆脱通货紧缩，有可能被打上“安倍经济学已经失败”的烙印。
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