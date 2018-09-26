    • 2018年9月26日

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    日本经济或走向“最糟糕剧本”？安倍连任后难题堆积如山

    星期三, 九月 26, 2018

    外媒称，日本首相安倍晋三在自民党总裁选举中实现了连续第三次当选，但经济和外交等需要解决的难题堆积如山。

    自民党内质疑安倍修宪态度

    据共同社922日报道，安倍有意维持独大体制，在剩下3年任期内实现施行修改后的新《宪法》，然而对于围绕修宪的安倍态度，自民党内也有不少不同意见。

    安倍自豪地认为，安倍政府能克服安全保障相关法和农协改革等棘手的政治课题，其原动力正是自上而下的决策，并将在总裁选举中击败了批评独大的前干事长石破茂理解为自己的政治手法获得了信任

    安倍强调要谦虚细致、谨慎地展开，但对于其在修宪讨论中急于达成结论，然而质疑安倍这种着急姿态的意见也早早涌现，石破从正面牵制称草率对待宪法，就是没有认真地为国家考虑

    报道称，被定位为修宪势力的公明党也担忧若勉强推进修宪讨论，或将招致舆论背离，该党干部显露警惕称不会赞同危险的修宪

    报道指出，若强行推进修宪，或将招致公明党态度转为强硬，能否实现安倍的修宪夙愿尚是未知数。

    日本经济或走向最糟糕剧本？

    据共同社922日报道，安倍在未兑现完全摆脱通缩这一承诺的情况下进入了总裁的新任期，3年内能否实现其摆脱通缩宣言成为经济运营的焦点，但作为关键的物价上涨则缺乏力度。

    报道称，安倍在总裁选举中，一方面夸耀就业环境改善、税收增加等政绩，另一方面并未提及削减财政支出等伴有疼痛感的具体措施，再次明确了优先经济增长的态度。

    不过，安倍作为政绩的有效求人倍率的上升，也反映出劳动年龄人口减少造成的人手短缺问题。此前已两度推迟需要广泛增加负担的消费税税率上调至10%，也为整顿财政之路蒙上了阴影。

    此外，反映企业收益用于人工费比例的劳动分配率更是创上世纪七十年代以来的低水平，通过促进工资增长来刺激经济形势和物价的政策似乎陷入僵局，迎来算总账安倍经济学前路愈发难行。

    另据《日本经济新闻》网站921日报道，迄今为止，战后第二长的经济复苏一直支撑着安倍政权，但如果将目光投向世界经济的前景，一直成为长期政权东风的经济有可能变为逆风，货币和财政等政策应对的余地有限，因此经济运行有可能面临难关。


    到今年12月，日本的经济复苏时期将达到73个月，创出战后最长时间。

    报道指出，问题在于，日本缺乏应对海外逆风的政策转变空间。日本银行（央行）目前仍维持货币宽松，野村综合研究所的木内登英表示，即使经济恶化风险扩大，也几乎没有应对余地。所有的宽松举措都是副作用比效果更大。木内指出，可以设想日本政府通过增发国债进行财政刺激、日本银行增加国债买入量这一最糟糕的剧本

    安倍面临凝聚力试炼

    据《日本经济新闻》网站921日报道，要实现安倍一直以来的修宪愿望，政权不可缺少凝聚力。但安倍在920日的记者会上针对修宪等议题表示，实现并不容易，这是充满荆棘的道路

    报道称，任期结束已成定局之际的政权将面临与跛脚鸭的战斗，党内的关注焦点也将转向谁能夺得后安倍时代的首相宝座。

    2019年春季面临统一地方选举，夏季举行参议院选举，如何度过这些难关将左右政权运营。在党内，越来越多的声音开始寻求广受舆论支持的候选人。石破的地方票超出预期，反映出选民对长期政权的厌倦安倍流的执政风格有时看起来有些强硬，如果得不到修正，针对首相的不满有可能突然爆发。

    报道称，安倍为了维持政权的凝聚力，首先将倡导修宪，在总裁选举中他也呼吁在临时国会上提出自民党修宪案，在参议院选举之前希望得到保守阶层的支持，但实现面临的阻碍很高。此前一直提振政权的安倍经济学也无法摆脱对货币宽松和财政刺激的依赖。在经济调控方面，具体如何描绘摆脱通货紧缩的道路将是焦点。如果安倍无法在剩余的3年任期中摆脱通货紧缩，有可能被打上安倍经济学已经失败的烙印。

    报道称，为了保持凝聚力，安倍一直向党内外暗示解散众议院的可能性，但作为传家宝刀的解散牌2017年秋季刚刚使用过。安倍表示，为了以良好印象结束长期政权，今后将是关键时期。可以看出，安倍希望在后安倍时代保持影响力，卸任后继续在党内保持存在感，2019年夏季的参议院选举的走向将左右安倍政权的命运。

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