日本经济或走向“最糟糕剧本”？安倍连任后难题堆积如山

外媒称，日本首相安倍晋三在自民党总裁选举中实现了连续第三次当选，但经济和外交等需要解决的难题堆积如山。





自民党内质疑安倍修宪态度





据共同社 9 月 22 日报道，安倍有意维持 “ 独大 ” 体制，在剩下 3 年任期内实现施行修改后的新《宪法》，然而对于围绕修宪的安倍态度，自民党内也有不少不同意见。





安倍自豪地认为，安倍政府能克服安全保障相关法和农协改革等棘手的政治课题，其原动力正是自上而下的决策，并将在总裁选举中击败了批评 “ 独大 ” 的前干事长石破茂理解为 “ 自己的政治手法获得了信任 ” 。





安倍强调要 “ 谦虚细致、谨慎地展开 ” ，但对于其在修宪讨论中急于达成结论，然而质疑安倍这种着急姿态的意见也早早涌现，石破从正面牵制称 “ 草率对待宪法，就是没有认真地为国家考虑 ” 。





报道称，被定位为修宪势力的公明党也担忧若勉强推进修宪讨论，或将招致舆论背离，该党干部显露警惕称 “ 不会赞同危险的修宪 ” 。





报道指出，若强行推进修宪，或将招致公明党态度转为强硬，能否实现安倍的修宪夙愿尚是未知数。





日本经济或走向最糟糕剧本？





据共同社 9 月 22 日报道，安倍在未兑现 “ 完全摆脱通缩 ” 这一承诺的情况下进入了总裁的新任期， 3 年内能否实现其摆脱通缩宣言成为经济运营的焦点，但作为关键的物价上涨则缺乏力度。





报道称，安倍在总裁选举中，一方面夸耀就业环境改善、税收增加等政绩，另一方面并未提及削减财政支出等伴有疼痛感的具体措施，再次明确了优先经济增长的态度。





不过，安倍作为政绩的有效求人倍率的上升，也反映出劳动年龄人口减少造成的人手短缺问题。此前已两度推迟需要广泛增加负担的消费税税率上调至 10% ，也为整顿财政之路蒙上了阴影。





此外，反映企业收益用于人工费比例的 “ 劳动分配率 ” 更是创上世纪七十年代以来的低水平，通过促进工资增长来刺激经济形势和物价的政策似乎陷入僵局，迎来 “ 算总账 ” 的 “ 安倍经济学 ” 前路愈发难行。





另据《日本经济新闻》网站 9 月 21 日报道，迄今为止，战后第二长的经济复苏一直支撑着安倍政权，但如果将目光投向世界经济的前景，一直成为长期政权东风的经济有可能变为逆风，货币和财政等政策应对的余地有限，因此经济运行有可能面临难关。









到今年 12 月，日本的经济复苏时期将达到 73 个月，创出战后最长时间。





报道指出，问题在于，日本缺乏应对海外逆风的政策转变空间。日本银行（央行）目前仍维持货币宽松，野村综合研究所的木内登英表示，即使经济恶化风险扩大， “ 也几乎没有应对余地。所有的宽松举措都是副作用比效果更大 ” 。木内指出，可以设想日本政府通过增发国债进行财政刺激、日本银行增加国债买入量这一 “ 最糟糕的剧本 ” 。





安倍面临凝聚力试炼





据《日本经济新闻》网站 9 月 21 日报道，要实现安倍一直以来的修宪愿望，政权不可缺少凝聚力。但安倍在 9 月 20 日的记者会上针对修宪等议题表示， “ 实现并不容易，这是充满荆棘的道路 ” 。





报道称，任期结束已成定局之际的政权将面临与 “ 跛脚鸭 ” 的战斗，党内的关注焦点也将转向谁能夺得 “ 后安倍时代 ” 的首相宝座。





2019 年春季面临统一地方选举，夏季举行参议院选举，如何度过这些难关将左右政权运营。在党内，越来越多的声音开始寻求广受舆论支持的 “ 候选人 ” 。石破的地方票超出预期，反映出选民对长期政权的 “ 厌倦 ” ， “ 安倍流 ” 的执政风格有时看起来有些强硬，如果得不到修正，针对首相的不满有可能突然爆发。





报道称，安倍为了维持政权的凝聚力，首先将倡导修宪，在总裁选举中他也呼吁在临时国会上提出自民党修宪案，在参议院选举之前希望得到保守阶层的支持，但实现面临的阻碍很高。此前一直提振政权的 “ 安倍经济学 ” 也无法摆脱对货币宽松和财政刺激的依赖。在经济调控方面，具体如何描绘摆脱通货紧缩的道路将是焦点。如果安倍无法在剩余的 3 年任期中摆脱通货紧缩，有可能被打上 “ 安倍经济学已经失败 ” 的烙印。





报道称，为了保持凝聚力，安倍一直向党内外暗示解散众议院的可能性，但作为传家宝刀的

“

解散牌

”

在

2017

年秋季刚刚使用过。安倍表示，

“

为了以良好印象结束长期政权，今后将是关键时期

”

。可以看出，安倍希望在

“

后安倍时代

”

保持影响力，卸任后继续在党内保持存在感，

2019

年夏季的参议院选举的走向将左右安倍政权的命运。

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