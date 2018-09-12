印媒称美印探讨中国在印太地区角色：欢迎中国作出贡献

印媒称，特朗普政府的一名高级官员10日说，在新德里举行的首次“2+2”对话期间，印度和美国探讨了中国在印度洋-太平洋地区的角色以及如何与其他地区参与者合作以确保海上和空中安全的事宜。
据印度《经济时报》网站9月10日报道，印度外交部长苏什玛·斯瓦拉吉和国防部长尼尔马拉·西塔拉曼6日与美国国务卿迈克·蓬佩奥以及国防部长詹姆斯·马蒂斯举行了重要会谈。
美国负责南亚和中亚事务的首席助理国务卿帮办爱丽丝·韦尔斯10日在电话会议上对记者说：“有关中国的讨论最多的时候是在有关（美印）两国对印度洋-太平洋地区的愿景的背景下进行的，这一愿景没有把任何一个国家排除在外。”
韦尔斯在回答一个问题时说：“我们探讨了印度洋-太平洋地区为美国和印度提供了一个能够为各国提供替代选择的机遇的问题，这些替代选择是关于发展、关于它们将如何建设重要的基础设施以及关于它们将如何具备能力创建一种自由和开放的贸易体系的——这一体系自二战结束以来已经推进了世界上所有国家的发展。”
韦尔斯称，这并不是一种零和讨论，美国和印度欢迎中国为地区发展作出贡献，只要这些贡献坚持包括透明度、法治和可持续融资在内的高标准。
报道称，美国与印度洋-太平洋地区的贸易额约为14亿美元，外国直接投资额超过8500亿美元。
韦尔斯说：“因此，两国在‘2+2’对话期间的对话内容是它们如何能够通过双边方式、通过与日本的三边方式、通过与日本和澳大利亚的四边方式以及通过与东盟的多边方式来努力推动经济安全、良政以及海上和空中安全。”
在回答有关四方安全对话的一个问题时，韦尔斯说：“我们一直在谈论支持性基础设施建设的原则，并且一直在让我们的各级专家参与进来。”
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