普京下令尽快为中俄跨境大桥设边检站：有桥不用会沦为笑柄

俄媒称，俄罗斯总统普京下令尽快解决为连接中俄的两条跨江大桥——布拉戈维申斯克-黑河公路桥和下列宁斯科耶-同江铁路桥设立边检站的问题。
据俄新社9月10日报道，俄副总理兼总统驻远东联邦区全权代表尤里·特鲁特涅夫此前曾宣布，当两条跨江大桥于2019年落成时，边检站尚无法准备就绪，“2019年时通行站建不好，但大桥会竣工，通行站很可能在2021年投入使用”。
普京本月出席在符拉迪沃斯托克举行的第四届东方经济论坛，他在一次会议上表示：“倘若桥落成但却没有边检站，它将空置且无法利用，这将沦为笑柄。应当加以考虑及重新规划，让一切都在投入使用前完成。我们建好了桥，但它却无法投入运营？既不能步行也无法通车？那为何要建它呢？请拭目以待，它将出现在待办任务清单上。”
报道称，下列宁斯科耶-同江大桥是连接俄中的跨境铁路桥，主桥长2209米，其中309米位于俄方一侧，适用中俄两国的不同轨距，它的通车能将俄境内的基姆坎-苏塔尔矿的精选铁矿石对华出口路线压缩至最短。这座铁路桥由远东和贝加尔地区发展基金投资兴建，工程交付期限已由2018年年底推迟至2019年。
而布拉戈维申斯克-黑河公路桥于2016年12月24日动工，长19.9公里，为双车道矮塔斜拉桥。俄方投资140亿卢布，中方投资52亿卢布，俄罗斯境内长度为13.4公里，由本国承包商完成，另有6.5公里地处中国境内。
另据俄罗斯《莫斯科时报》网站9月10日报道，为满足俄罗斯人日益增多的网购需求，俄罗斯邮政开通了一条新的铁路投递线路，以加快来自中国的商品投递速度。
据俄罗斯在线供应商协会估计，来自中国的包裹占到抵达俄罗斯包裹的超过90%，俄罗斯网上零售市场已经达到142亿美元的规模，并正在继续增长。
俄邮政部门10日宣布增加一条每天投递包裹的新铁路线，投递重量在两公斤以下的包裹，加强现有的中国包裹投递系统。现在国际包裹无需再通过莫斯科集散，而是可以直接送达包括符拉迪沃斯托克、新西伯利亚、叶卡捷琳堡等在内的俄罗斯城市。
阿里巴巴速卖通俄罗斯业务负责人刘威说：“速卖通近40%的包裹将通过这条新的线路处理，将覆盖俄罗斯整个东部地区。这主要将影响投递速度，并减轻俄罗斯邮政部门在莫斯科的分拨中心的压力。”
据《俄罗斯商业咨询日报》网站报道，在今年夏天这条新的投递线路试运行期间，包裹投递时间从40天缩短到了14天。
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