    • 2018年9月12日

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    要命！日本河豚“杂种化”现象激增导致“有毒难辨”

    星期三, 九月 12, 2018 ,

    由于气候变暖导致海水温度上升，河豚的栖息地正在向北延伸，河豚逐渐迈向杂种化。据《日本经济新闻》912日报道，在日本的北海道和东北地区，河豚捕捞量不断增加，吃河豚的机会也在增多。而杂种河豚的有毒部位有可能和纯种河豚不同，通过外表又难以判别。在此背景下，日本的河豚行业团体呼吁，“(烹饪河豚)需要更高技术，但烹饪资格的标准存在地区差异，为避免引发食物中毒，要求日本政府加强烹饪资格管理。

    日本水产大学校的高桥洋副教授(鱼类遗传学)表示，杂种河豚从6年前开始迅速增加。高桥洋在日本宫城县的气仙沼渔港调查了潮际河豚密点东方鲀等的捕捞情况，在调查约1250条河豚中，2成以上属于杂种。

    密点东方鲀原本栖息于日本海一侧。高桥洋表示，由于海水温度上升，密点东方鲀不断北上，跨越津轻海峡，栖息地扩大至太平洋一侧，与潮际河豚不断杂交。
    　　
    河豚具有河豚毒素，但根据种类不同，精囊、表皮、肌肉等含毒的部位也有所不同。由于杂种河豚的有毒部位可能出现变化，因此目前渔民避免其流向市场。但如果杂种河豚数量增加，通过外表又很难判断，进入流通渠道的风险也将随之提高。
    　　
    今后，河豚厨师需要具备更高的技术和知识。不过，日本的河豚烹饪资格根据各都道府县的条例授予，标准存在地区差异。
    　　
    全日本河豚协会表示，要取得河豚的烹饪资格，在日本的中国地区(指日本的冈山、广岛、山口、岛根、鸟取五县)、四国地区和九州地区需要通过考试，例如山口县举行笔试和实际操作等两项考试。另一方面，截至4月，日本的北海道和东北地区仅需要听讲座即可获得烹饪资格。有分析认为，原因是北海道和东北地区烹饪河豚的人较少，但也有观点指出上述地区取得资格的条件宽松。
    　　
    由于气候变暖的影响，河豚的渔场从北陆海域以南逐渐向北延伸。
    　　
    据日本农林水产省统计，在作为河豚产地早已广为人知的中国地区和九州地区，2016年的捕捞量为1618吨，比10年前减少3成。但北海道和东北地区的合计捕捞量在2016年达到1215吨，增加至10年前的2.3倍。随着捕捞量增加，在日本的东北地区，致力于打造河豚品牌的地方自治体出现增加。
    　　
    一方面，日本的河豚料理店和批发业者等对于这种状况越来越充满危机感。821日，各界相关人士齐聚到东京筑地市场，举行了“2018河豚峰会，围绕杂种河豚的增加展开讨论。822日，相关人士前往日本厚生劳动省提交请愿书，要求把日本各都道府县不同的河豚烹饪资格统一为国家资格。
    　　
    河豚料理店“tomoe”的龟井一洋是河豚峰会的代表，他呼吁称不希望因为不具备充分技术的厨师引发食物中毒，让河豚料理失去信誉
    　　
    熟悉食物中毒等问题的奈良县立医科大学教授今村知明(公众卫生学)表示，首先应由各自治体全面重新评估河豚烹饪资格。如果食物中毒仍然频发，或许需要讨论把烹饪资格改为国家资格。（环球网）

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