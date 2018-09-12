要命！日本河豚“杂种化”现象激增导致“有毒难辨”

由于气候变暖导致海水温度上升，河豚的栖息地正在向北延伸，河豚逐渐迈向 “ 杂种化 ” 。据《日本经济新闻》 9 月 12 日报道，在日本的北海道和东北地区，河豚捕捞量不断增加，吃河豚的机会也在增多。而杂种河豚的有毒部位有可能和纯种河豚不同，通过外表又难以判别。在此背景下，日本的河豚行业团体呼吁， “( 烹饪河豚 ) 需要更高技术，但烹饪资格的标准存在地区差异 ” ，为避免引发食物中毒，要求日本政府加强烹饪资格管理。





日本水产大学校的高桥洋副教授 ( 鱼类遗传学 ) 表示， “ 杂种河豚从 6 年前开始迅速增加 ” 。高桥洋在日本宫城县的气仙沼渔港调查了 “ 潮际河豚 ” 和 “ 密点东方鲀 ” 等的捕捞情况，在调查约 1250 条河豚中， 2 成以上属于杂种。





密点东方鲀原本栖息于日本海一侧。高桥洋表示，由于海水温度上升，密点东方鲀不断北上，跨越津轻海峡，栖息地扩大至太平洋一侧，与潮际河豚不断杂交。

河豚具有 “ 河豚毒素 ” ，但根据种类不同，精囊、表皮、肌肉等含毒的部位也有所不同。由于杂种河豚的有毒部位可能出现变化，因此目前渔民避免其流向市场。但如果杂种河豚数量增加，通过外表又很难判断，进入流通渠道的风险也将随之提高。

今后，河豚厨师需要具备更高的技术和知识。不过，日本的河豚烹饪资格根据各都道府县的条例授予，标准存在地区差异。

全日本河豚协会表示，要取得河豚的烹饪资格，在日本的中国地区 ( 指日本的冈山、广岛、山口、岛根、鸟取五县 ) 、四国地区和九州地区需要通过考试，例如山口县举行笔试和实际操作等两项考试。另一方面，截至 4 月，日本的北海道和东北地区仅需要听讲座即可获得烹饪资格。有分析认为，原因是北海道和东北地区烹饪河豚的人较少，但也有观点指出上述地区取得资格的条件宽松。

由于气候变暖的影响，河豚的渔场从北陆海域以南逐渐向北延伸。

据日本农林水产省统计，在作为河豚产地早已广为人知的中国地区和九州地区， 2016 年的捕捞量为 1618 吨，比 10 年前减少 3 成。但北海道和东北地区的合计捕捞量在 2016 年达到 1215 吨，增加至 10 年前的 2.3 倍。随着捕捞量增加，在日本的东北地区，致力于打造河豚品牌的地方自治体出现增加。

一方面，日本的河豚料理店和批发业者等对于这种状况越来越充满危机感。 8 月 21 日，各界相关人士齐聚到东京筑地市场，举行了 “2018 河豚峰会 ” ，围绕杂种河豚的增加展开讨论。 8 月 22 日，相关人士前往日本厚生劳动省提交请愿书，要求把日本各都道府县不同的河豚烹饪资格统一为国家资格。

河豚料理店 “tomoe” 的龟井一洋是河豚峰会的代表，他呼吁称 “ 不希望因为不具备充分技术的厨师引发食物中毒，让河豚料理失去信誉 ” 。

熟悉食物中毒等问题的奈良县立医科大学教授今村知明

(

公众卫生学

)

表示，

“

首先应由各自治体全面重新评估河豚烹饪资格。如果食物中毒仍然频发，或许需要讨论把烹饪资格改为国家资格

”

。（环球网）

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