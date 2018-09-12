飓风迅速逼近！500万美国人将离开美国东海岸？

500 万美国人将离开美国东海岸？据美国有线电视新闻网 (CNN)9 月 11 日报道，由于 4 级飓风 “ 佛罗伦斯 ” 迅速逼近，美国气象部门发布了针对超过 300 英里海岸线的飓风警报。周二 (11 日 ) ，超过 100 万的美国人正面临着一个选择：究竟是待在家里，和飓风赌赌运气，还是开车驶入拥挤的车流赶去内陆地区。





据报道，气象局官员表示， “ 佛罗伦斯 ” 飓风将带来暴风骤雨，很可能对美国东南部地区和大西洋沿岸的中部地区造成 “ 巨大破坏 ” 。

尽管北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和弗吉尼亚州沿海地区已经采取强制撤离的措施，但许多居民还没有决定离开。





据此前报道， “ 佛罗伦斯 ”10 日迅速升级成为 4 级飓风，并继续向美国东海岸缓慢且凶猛的迫近，沿海居民们已做好最坏的准备，目前已有四州进入紧急状态，美国各大航空公司也都陆续推出了改签优惠政策。

佛罗伦斯正在以惊人的速度发展壮大。美国国家飓风中心 10 日下午 5 点预测称，这场大西洋飓风将达到 5 级飓风强度，这意味着有可能造成灾难性的破坏。美国飓风中心预报称，佛罗伦斯升级成 4 级飓风，风速达每小时 130 英里，位于百慕大东南约 580 英里处，距离新泽西州的恐怖角 (Cape Fear) 约 1,240 英里。

美联社

11

日最新消息称，有

500

万东海岸居民接到撤离或注意观察的警告。

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