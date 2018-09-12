飓风迅速逼近！500万美国人将离开美国东海岸？

500万美国人将离开美国东海岸？据美国有线电视新闻网(CNN)9月11日报道，由于4级飓风“佛罗伦斯”迅速逼近，美国气象部门发布了针对超过300英里海岸线的飓风警报。周二(11日)，超过100万的美国人正面临着一个选择：究竟是待在家里，和飓风赌赌运气，还是开车驶入拥挤的车流赶去内陆地区。
据报道，气象局官员表示，“佛罗伦斯”飓风将带来暴风骤雨，很可能对美国东南部地区和大西洋沿岸的中部地区造成“巨大破坏”。
尽管北卡罗来纳州、南卡罗来纳州和弗吉尼亚州沿海地区已经采取强制撤离的措施，但许多居民还没有决定离开。
据此前报道，“佛罗伦斯”10日迅速升级成为4级飓风，并继续向美国东海岸缓慢且凶猛的迫近，沿海居民们已做好最坏的准备，目前已有四州进入紧急状态，美国各大航空公司也都陆续推出了改签优惠政策。
佛罗伦斯正在以惊人的速度发展壮大。美国国家飓风中心10日下午5点预测称，这场大西洋飓风将达到5级飓风强度，这意味着有可能造成灾难性的破坏。美国飓风中心预报称，佛罗伦斯升级成4级飓风，风速达每小时130英里，位于百慕大东南约580英里处，距离新泽西州的恐怖角(Cape Fear)约1,240英里。
美联社11日最新消息称，有500万东海岸居民接到撤离或注意观察的警告。
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