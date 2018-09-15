印尼女子生下无鼻独眼婴儿 或因怀孕期间接触水银

印尼一名妇女生下了一个只有一只眼睛的 “ 独眼婴儿 ” ，医生们都震惊了，但 7 小时后这个婴儿就不幸去世。

据英国《镜报》报道，周四下午，来自爪哇岛的 Atana Ariyanto 和他的妻子 Suriyanti 在北苏门答腊省（ North Sumatra ）一家医院自然分娩，迎来了他们的第五个孩子，是一个女孩。

但这个重达 5 磅（约 4.5 斤）的婴儿出生时，只有一只眼睛长在前额，鼻子也没有，其他器官都完好无损。

孩子的妈妈没有接受过超声波检查，当她看到自己的女儿时非常震惊，她和丈夫一起把自己关在房间里。

医生们将婴儿放入重症监护室，一组医护人员每隔 15 分钟就会对她的情况进行一次监测，但她在当晚 10 点 44 分不幸去世。

Mandailing Natal 地区卫生局局长 Syarifuddin Nasution 说 :“ 这名女婴出生时就处于畸形状态。 ”

因为这个婴儿也没有鼻子，医生们不得不通过嘴巴供氧。





Syarifuddin 补充说道 :“ 这是一个非常罕见的病例。如果她的情况有所改善，我们会把她转到医疗条件更好的棉兰市（ Medan ），但我们知道这种婴儿的预期寿命很短。 ”

Syarifuddin 怀疑婴儿残疾的原因是接触了水银或风疹病毒（ Rubella virus ）。

婴儿的父母都在村里的矿井中工作。

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