印尼女子生下无鼻独眼婴儿 或因怀孕期间接触水银

印尼一名妇女生下了一个只有一只眼睛的“独眼婴儿”，医生们都震惊了，但7小时后这个婴儿就不幸去世。
据英国《镜报》报道，周四下午，来自爪哇岛的Atana Ariyanto和他的妻子Suriyanti在北苏门答腊省（North Sumatra）一家医院自然分娩，迎来了他们的第五个孩子，是一个女孩。
但这个重达5磅（约4.5斤）的婴儿出生时，只有一只眼睛长在前额，鼻子也没有，其他器官都完好无损。
孩子的妈妈没有接受过超声波检查，当她看到自己的女儿时非常震惊，她和丈夫一起把自己关在房间里。
医生们将婴儿放入重症监护室，一组医护人员每隔15分钟就会对她的情况进行一次监测，但她在当晚10点44分不幸去世。
Mandailing Natal地区卫生局局长Syarifuddin Nasution说:“这名女婴出生时就处于畸形状态。”
因为这个婴儿也没有鼻子，医生们不得不通过嘴巴供氧。
Syarifuddin补充说道:“这是一个非常罕见的病例。如果她的情况有所改善，我们会把她转到医疗条件更好的棉兰市（Medan），但我们知道这种婴儿的预期寿命很短。”
Syarifuddin怀疑婴儿残疾的原因是接触了水银或风疹病毒（Rubella virus）。
婴儿的父母都在村里的矿井中工作。
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