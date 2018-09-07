英媒：光脚试鞋会得败血症？

英媒称，据媒体报道，英国一名年轻女孩因为没有穿袜子就在商店试鞋子而受到了感染，并出现了败血症（一种有可能危及生命的疾病）。





据英国《太阳报》报道，这名来自英国威尔士南部的 4 岁女孩西耶娜 · 拉苏尔在光脚试鞋后的第二天就病得很重。她被诊断出患有败血症（由细菌感染引起的免疫反应）并在医院里进行了 5 天的静脉注射抗生素治疗。





但是真的会因为光脚试鞋子而得败血症吗？





一位专家对趣味科学网站记者说，这似乎是一种极其罕见的情况，普通民众无需担心光脚试穿鞋子会出现这种感染。约翰斯 · 霍普金斯大学健康安全中心的资深学者阿梅什 · 阿达尔贾说： “ 对绝大多数人来说，不穿袜子试鞋子不会导致他们患上败血症。 ”





报道称，尚不清楚西耶娜的确切感染源，但《太阳报》报道说，医生告诉西耶娜的母亲说，西耶娜可能是通过鞋子感染了细菌；她脚上的伤口或擦伤可以让细菌进入她的身体。





不过阿达尔贾强调说，鞋子没有任何特殊之处可以让人面临这种感染的风险。他告诉趣味科学网站： “ 鞋子里有细菌，就像任何地方都有细菌一样。 ” 因此，没有理由认为这种细菌来自鞋子。他说： “ 鞋子只是转移了注意力。 ”





阿达尔贾说，实际上，在西耶娜试鞋时，这种感染可能已经出现在她的体内。换句话说，她可能已经感染，但尚未出现任何症状。





此外，阿达尔贾指出，出现严重感染的人往往具有遗传或医学上的易感染体质，尽管还不清楚西耶娜的病例中是何种情况。





报道称，但是，人们试鞋时不穿袜子的做法有问题吗？





阿达尔贾说，尽管有些人看到别人不穿袜子试鞋会觉得恶心，但其实没什么问题。如果人们想穿袜子，或者店家要求他们在试鞋时穿袜子，那么他们可以穿；但如果他们通常不穿袜子，也不需要因为担心感染败血症而去穿袜子。

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